Temporada invierno 2026: el Gobierno provincial presentó oficialmente la nueva edición Previaje Riojano

Con el objetivo de promover el turismo, fortalecer las economías regionales y generar nuevas oportunidades para el sector, el Gobierno de La Rioja presentó la Temporada de Invierno 2026 con una nueva edición del Previaje Riojano. Con la presencia de la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso, la diputada nacional Gabriela Pedrali, se anunció nuevamente el reintegros del 50% en Chachos a quienes contraten servicios turísticos dentro de la provincia.

La actividad se llevó a cabo este martes en la Casa de La Rioja en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a medios de comunicación nacionales, operadores turísticos, prestadores del sector y autoridades provinciales.

La importancia de sostener políticas de apoyo al turismo

El secretario de Turismo, José Rosa, subrayó la importancia de sostener políticas de acompañamiento al sector en un contexto desafiante para la actividad. “Hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa el turismo. El nuestro es acompañar, escuchar y generar herramientas concretas para sostener una actividad que genera empleo y movimiento económico en toda la provincia”, expresó en el encuentro.

Asimismo, destacó que el programa beneficia tanto a los prestadores como a los viajeros. “El Previaje Riojano no solo es una herramienta para fortalecer al sector, sino también una oportunidad para los visitantes, que hoy necesitan alternativas para poder viajar y acceder a experiencias turísticas”, señaló.

La iniciativa forma parte del Plan Turístico La Rioja 360 y tiene como objetivo fortalecer la actividad económica vinculada al turismo, impulsar el consumo local y consolidar a la provincia como uno de los destinos destacados de la temporada invernal argentina.

El programa

Bajo el lema “Este invierno, movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”, el programa permitirá a quienes contraten servicios con prestadores adheridos acceder a un reintegro equivalente al 50% del gasto realizado. El beneficio será acreditado en Chachos y podrá utilizarse posteriormente en nuevas experiencias, consumos y servicios dentro de la provincia.

El alcance del programa incluye alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, excursiones, bodegas y otros servicios turísticos que se sumen a la propuesta.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la medida busca generar un círculo virtuoso para el sector, ya que los recursos reintegrados volverán a destinarse al mercado local, favoreciendo el consumo, la actividad económica y la generación de empleo.

Durante la presentación también se exhibió parte de la oferta turística, cultural y gastronómica riojana, con degustaciones de vinos elaborados por bodegas provinciales, productos regionales y propuestas que reflejan la identidad de los distintos destinos de La Rioja.

Como parte de la estrategia de promoción de la temporada, la provincia continuará realizando presentaciones en Córdoba y Santa Fe, dos mercados clave por la cantidad de visitantes que recibe La Rioja. En los próximos días se darán a conocer las bases y condiciones, los prestadores adheridos y los mecanismos para acceder al beneficio.

Con esta nueva edición del Previaje Riojano, la provincia reafirma su apuesta por el turismo como motor de desarrollo económico, fortalecimiento de las economías regionales y generación de oportunidades en todo el territorio riojano.