Así es Mastodon, la red social que compite con X y Threads

Ante las crecientes críticas a las grandes plataformas centralizadas como X (ex-Twitter) y Threads, Mastodon ha resurgido como una de las redes sociales alternativas más comentadas del momento. A diferencia de sus rivales controlados por corporaciones como Meta o la de Elon Musk, Mastodon es open source y descentralizada, lo que significa que no existe una sola empresa que la controle. Cada usuario se une a un servidor o instancia con sus propias reglas, pero al mismo tiempo puede interactuar con personas en otros servidores interconectados dentro del llamado Fediverse.

Qué es Mastodon y cómo funciona

Mastodon es una plataforma de microblogging creada en 2016 por Eugen Rochko y desarrollada como software libre que cualquiera puede instalar y modificar. En lugar de depender de un único sitio web o app, la red funciona a través de miles de servidores independientes, también llamados “instancias”. Cada instancia puede estar orientada a una temática específica, tener normas propias de moderación o accionar con reglas comunitarias propias.

Los usuarios se registran en una instancia concreta, pero pueden seguir e interactuar con otros usuarios de instancias diferentes, siempre que esas instancias estén federadas (conectadas entre sí). Esta estructura permite que la plataforma sea más resiliente y flexible que las redes centralizadas tradicionales.

Principales diferencias: descentralización y control comunitario

A diferencia de plataformas como X o Threads, que son productos de grandes empresas tecnológicas, Mastodon no tiene una única entidad que decida por todos. Cada instancia define sus propias políticas de registro, moderación y normas de convivencia. Esto puede ofrecer experiencias más ajustadas a comunidades específicas y mayor control sobre el propio contenido.

Código abierto, sin algoritmos corporativos e interoperabilidad en el Fediverse

Mastodon es software de código abierto, lo que permite a cualquiera estudiar, modificar o instalar su propio servidor con total libertad. Esto contrasta con los algoritmos de recomendación y sistemas propietarios de X y Threads, que buscan maximizar el engagement y generan contenido impulsado por datos comerciales.

A su vez, la plataforma forma parte de un ecosistema más amplio llamado Fediverse, donde redes descentralizadas que comparten el protocolo ActivityPub pueden comunicarse entre sí. Esto agrega valor al permitir que comunidades de distintas instancias o incluso otras redes federadas interactúen.

Ventajas y desafíos actuales

Mastodon suele favorecer conversaciones más detalladas y comunidades con moderación más cercana, lo que puede resultar atractivo frente al ruido y polarización de redes de mayor escala. Sin embargo, su estructura de múltiples servidores también puede hacer que la experiencia de usuario sea más compleja para quienes están habituados a redes centralizadas, y la masificación del servicio aún está lejos de alcanzar a gigantes como X o Threads.

Mastodon representa un modelo distinto de red social, basado en descentralización, código abierto y autonomía comunitaria. Su propuesta no busca tanto replicar exactamente las funciones de X o Threads, sino ofrecer una alternativa donde los usuarios tengan más control sobre la moderación, normas y experiencia.