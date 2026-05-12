Escándalo en San Lorenzo: una dirigente lapidó al plantel y se bajó de la elección

Agustina Nordenström renunció a su cargo tras destrozar al plantel de San Lorenzo

San Lorenzo vive horas por demás tensas en lo que va del 2026 después de la eliminación del Torneo Apertura por penales a manos de River Plate. No es en lo futbolístico a pesar del resultado y de que lideran su grupo en la Copa Sudamericana por encima de Deportivo Cuenca, Recoleta FC y Santos, sino por una renuncia que se dio en las últimas horas. Una integrante de una lista candidata en las elecciones presidenciales venideras fulminó al plantel y luego dejó su cargo.

Se trata de la vocal Agustina Nordenström, quien estaría dentro del partido de César Francis para ser parte otra vez de la Comisión Directiva y esto no sucederá. "Váyanse y no vuelvan más. Conformistas de mierda. Esto no es mala suerte, no es 'lo dieron todo', no es 'hay lo que hay', esto son 11 burros que no saben jugar al fútbol y hay gente que tiene el tupé de decir que hay que bancar a los del club. Ojalá terminen en el barro, que es de donde salieron", escribió y encendió la polémica.

Sus publicaciones derivaron en la respuesta contundente del candidato a presidente por Volver a San Lorenzo, quien dejó en claro que no lo representan como tampoco al "espíritu con el que construimos esta lista y no representan la forma en que yo entiendo el amor por San Lorenzo". A su vez, agregó que la bronca y el dolor por los resultados puede ser entendible, pero "nunca descalificar a los jugadores de esta forma". A raíz de ello, Nordenström la siguió por X (ex-Twitter) y anunció su renuncia.

La renuncia de Agustina Nordenström a San Lorenzo

Debido a los dichos de César Francis renuncio a mi cargo de CD, que es lo que vengo pidiendo hace tiempo y no lo querías. No me lo pidieron porque nadie se atrevió a llamarme, me retiro porque tuvieron cobardía antes que comunicación. Soy hincha genuina y eso vale mas que los hipócritas que piensan lo mismo en privado y en público dicen otra cosa. Si no los represento me voy, porque un puesto no vale mas que yo. Y me hubiera encantado que me escribieran cuando puse el pecho para que Moretti se vaya y cuando pelee muchas veces por la gente equivocada. Exitos en este final.

Quiénes son los candidatos a presidente en San Lorenzo

El Oficialismo estará representado por Sergio Costantino, actual presidente interino, quien encabezará la Lista 2 “San Lorenzo en Marcha” junto a Cipriano Pommies como candidato a vicepresidente. En tanto, se presenta Marcelo Culotta, acompañado por Juan Manuel Campos, al frente de la Lista 1 “Orden y Progreso Sanlorencista”.

Escándalo en San Lorenzo: tras fulminar al plantel renunció a su cargo

Por otro lado, Manuel Agote y Leonardo Della Bitta encabezarán la Lista 3 “Movete Boedo Movete”, mientras que Nicolás Papasso y Ángel Gras competirán con la Lista 4 “Nueva Generación”. Y la Lista 5 será “Volver a San Lorenzo”, con César Francis y Daniel de Florian al frente. Según confirmó la Junta Electoral del club, en esta elección únicamente se renovará la Comisión Directiva, sin modificaciones en la Asamblea ni en la Comisión Fiscalizadora.

Cuándo serán las elecciones en San Lorenzo

Las próximas elecciones de San Lorenzo serán el sábado 30 de mayo de 2026, luego de la crisis que derivó en la acefalía a fines del año pasado y la puesta en marcha de un gobierno transitorio.