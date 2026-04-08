Motosierra al derecho a la identidad: el Gobierno suspendió el envío de kits de ADN a consulados

En las últimas horas, según información brindada por la agencia de noticias EFE, la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno de Javier Milei paralizó la búsqueda de bebés robados en la última dictadura cívico-militar para quienes estén fuera de la Argentina. "Exigimos que regularicen el mecanismo de toma de muestras de consulados", expresaron desde el organismo nacional a través de un comunicado oficial publicado este miércoles.

"Ante la información de que el Gobierno nacional ha interrumpido el envío a los consulados de los kits de ADN para que puedan tomar muestras de sangre a personas que dudan de su identidad y podrían ser nietos o nietas que buscamos, manifestamos nuestra preocupación y solicitamos a las autoridades, en particular a la Cancillería argentina, que arbitren los medios necesarios para resolver prontamente este tema", señalan desde Abuelas a través del texto publicado.

Según la denuncia, la actual gestión libertaria interrumpió el envío de kits de ADN a los consulados, necesarios para que se puedan tomar muestra de sangre a personas que dudan de su identidad, viven fuera del país o sospechan ser hijos/as de desaparecidos. "Uno de los argumentos es que no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial. Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez", indicó la psicóloga e integrante de la red, Lila Parrondo.

Los kits de ADN para la identidad se utilizan en Argentina desde hace más de 20 años. Incluso, la política de derecho a la identidad se relanzó en 2021 junto al lema "Argentina te busca" -brindando asesoramiento y la extracción de sangre en cuestión-.

"Esperamos que, con la asunción del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet, se regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y de garantía del derecho a la identidad. Así como hace dos décadas que funciona el mecanismo de la prueba de ADN en sede consular –nuestras nietas y nietos pueden estar en cualquier parte, tal cual se ha comprobado en varios casos–, muchas otras políticas y dispositivos han sido desmanteladas", denunciaron desde Abuelas en su página web oficial.

Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, aseguró en diálogo con EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial. "Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie los va a mandar", se lamentó.

"Necesitamos que la búsqueda de nuestras nietas y nietos, todos ellos desaparecidos por el terrorismo de Estado, se reactive y que el Gobierno deje de poner obstáculos. Debemos subrayar, una vez más, que el delito de apropiación sólo cesa cuando la víctima y su familia conocen la verdad. Alrededor de 300 personas continúan viviendo con un nombre falso, sin saber su origen, mientras sus familias legítimas los buscan desde hace más de cuatro décadas", sentenciaron las Abuelas.

Claudia Carlotto, hija de Estela -presidenta de Abuelas- y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, señaló que la única política de derechos humanos que llevó adelante el gobierno de Milei en sus dos años y medio de gestión fue "degradarla, denigrarla, desautorizarla y faltar el respeto de madres, abuelas, familiares e hijos". A ello se suman despidos masivos en la Secretaría de DD.HH. y la erosión de la CONADI.

Cabe recordar que, a través de estos kits, sólo entre 2005 y 2019 gestionó más de 110 extracciones de sangre en el exterior y otras 46 a pedido del Poder Judicial. "Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio", sostuvieron en el documento leído el pasado 24 de marzo en Plaza de Mayo. Este nuevo recorte no hace más que reafirmarlo.

La Red Internacional de Abuelas está establecida en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y París mientras que también se presenta en Estados Unidos y Canadá. EFE intentó contactarse con Cancillería pero se negaron a responder sobre la situación.