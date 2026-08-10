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Teatro

La obra "Casa Lugosi" vuelve al Teatro Silencio de las Negras

Enfermedad, locura y un homenaje al terror clásico se citan en la segunda temporada de la pieza dirigida por Darío Borys. Días, horarios y detalles de una puesta sensorial impactante.

10 de agosto, 2026 | 19.15
La obra "Casa Lugosi" vuelve al Teatro Silencio de las Negras

La obra de teatro Casa Lugosi dirigida por el dramaturgo Dario Borys vuelve en su segunda temporada al Teatro Silencio de Negras todos los viernes de agosto a las 21.30 hs, CABA, y las entradas se adquieren por Alternativa Teatral.  

De qué trata la obra

La pieza sitúa al espectador en el cumpleaños de Daniel, hijo y homónimo de un legendario actor nacional. Mientras aguarda la llegada de sus invitados, atraviesa una vigilia junto a su esposa y dos enfermeros que lo cuidan. Lo que comienza como una espera cotidiana deviene en un derrumbe psíquico, donde la enfermedad irrumpe y desdibuja los límites entre lo trágico y lo absurdo.

Borys construye una puesta de fuerte impronta sensorial que vincula el teatro contemporáneo con el cine clásico de terror. La iluminación, inspirada en los claroscuros de Caravaggio, recorta los cuerpos y rinde tributo a figuras icónicas como Narciso Ibáñez Menta y Lon Chaney. Un encuentro con la locura que, aún en su gravedad, también abre paso a la risa. 

Ficha técnica y artística

Dramaturgia y Dirección: Dario Borys

Elenco: Italia Caprara, Carlos Fernández Martín Gross y Rodolfo Machado 

Escenografía: Rodolfo Machado

Iluminación: Eduardo Pérez Winter

Vestuario y Caracterización: Ángeles Zapata

Duración: 80 minutos 

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