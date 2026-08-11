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Jueza impide que el Servicio Postal de EEUU restrinja el voto por correo

11 de agosto, 2026 | 18.29
Jueza impide que el Servicio Postal de EEUU restrinja el voto por correo

Por Nate ​Raymond y Luc Cohen

11 ago (Reuters) - Una jueza federal impidió ‌el martes ‌que el Servicio Postal de Estados Unidos aplique parte del decreto del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es endurecer las normas sobre ​el voto ⁠por correo de cara ‌a las elecciones de ⁠noviembre, que decidirán ⁠quién controlará el Congreso.

La resolución de la jueza federal de ⁠distrito Indira Talwani, de ​Boston, amplió de hecho ‌una orden anterior ‌que había dictado en ⁠junio y que había impedido al Gobierno federal aplicar dicha medida en 23 ​estados, ‌en su mayoría gobernados por demócratas.

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Varias organizaciones defensoras del derecho al voto le habían instado a ⁠ir más allá e impedir que el Servicio Postal (USPS) aplicara en cualquier parte del país una norma propuesta que exigía a los estados facilitar listas ‌de votantes y adoptar nuevos procedimientos de votación antes de que realizara las entregas.

Si los estados no hubieran cumplido, ‌el USPS se habría negado a entregar las papeletas. Los demandantes ‌habían ⁠alegado que el USPS no tendría fundamento jurídico ​para tal negativa.

Con información de Reuters

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