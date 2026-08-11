Jueza impide que el Servicio Postal de EEUU restrinja el voto por correo

FOTO DE ARCHIVO. Un juez evalúa la solicitud para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el voto por correo en Boston.

Por Nate ​Raymond y Luc Cohen

11 ago (Reuters) - Una jueza federal impidió ‌el martes ‌que el Servicio Postal de Estados Unidos aplique parte del decreto del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es endurecer las normas sobre ​el voto ⁠por correo de cara ‌a las elecciones de ⁠noviembre, que decidirán ⁠quién controlará el Congreso.

La resolución de la jueza federal de ⁠distrito Indira Talwani, de ​Boston, amplió de hecho ‌una orden anterior ‌que había dictado en ⁠junio y que había impedido al Gobierno federal aplicar dicha medida en 23 ​estados, ‌en su mayoría gobernados por demócratas.

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Varias organizaciones defensoras del derecho al voto le habían instado a ⁠ir más allá e impedir que el Servicio Postal (USPS) aplicara en cualquier parte del país una norma propuesta que exigía a los estados facilitar listas ‌de votantes y adoptar nuevos procedimientos de votación antes de que realizara las entregas.

Si los estados no hubieran cumplido, ‌el USPS se habría negado a entregar las papeletas. Los demandantes ‌habían ⁠alegado que el USPS no tendría fundamento jurídico ​para tal negativa.

Con información de Reuters