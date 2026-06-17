Este martes inició el juicio por Loan Danilo Peña, el nene de cuatro años que desapareció en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes en junio de 2024. Sin embargo, durante la primera jornada judicial, se supo que uno de los acusados se negó a estar presente en el debate y eso generó un clima de tensión entre los presentes. Este miércoles, la abogada defensora de Ernesto Rossi Colombo, el psicólogo imputado en la causa del niño desaparecido por estar implicado en la falsa Fundación de Lucio Dupuy, solicitó al Tribunal si era posible "postergar el juicio" al menos 72 horas para que ella pudiera ponerse al corriente de la situación de su cliente.

Se trata de la defensora oficial, Juliana Machado, a quien se le adjudicó el caso de Rossi Colmbo tras haber sido declarado en rebeldía por no asistir a la cita judicial del martes 16 de junio. El miércoles el acusado estuvo presente de manera virtual y fui allí que su abogada pidió retrasar el debate oral y público, algo que generó la incomidad de todos los presentes, quienes alertaron que no querían que se convirtiera en el "nuevo caso Maradona", cuyo primer juicio fue anulado tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach y el documental sobre su persona.

Pese a la reacción de las partes, el fiscal Carlos Schaefer elevó el reclamo de la abogada Juliana Machado a los jueces del Tribunal y aseguró que la letrada "no le puede garantizar el derecho a la defensa".

La resolución del Tribunal de Corrientes a cargo de juicio por la desaparición de Loan

Tras el pedido del fiscal de la causa, los magistrados decidieron invalidar la resolución previa de apartar a Ernesto Rossi Colombo -por no haber estado presente en la primera jornada judicial- y de detenerlo "por violar las reglas de la excacercelación". El fiscal cree que esto "podría derivar en una nulidad del juicio porque no se le impusieron los hechos completos" debido a su ausencia.

Según indicó Infobae, el funcionario del Ministerio Público Fiscal afirmó que tampoco quiere que el juicio de Loan "se convierta en el caso Maradona" y remarcó: "Este juicio no se puede caer". La decisión está en manos de los magistrados del Tribunal quienes deberán resolver si aceptan el plazo pedido por Machado y así retomar el juicio la próxima semana.

Ernesto Rossi Colombo está imputado en la causa por el delito de "desviación de la investigación". Dado lo ocurrido con él durante el comienzo del juicio, el fiscal pidió que "todos los acusados queden detenidos" y evitar que esta situación se vuelva a repetir.