Juicio por Loan: aprobaron el cuarto intermedio por 72 horas y se suspendieron las audiencias

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña entró en un cuarto intermedio extendido y no volverá a haber audiencias hasta el próximo miércoles, según confirmaron fuentes judiciales a El Destape. La pausa fue dispuesta para garantizar el plazo legal solicitado por la defensora oficial de María Victoria Colombo, quien había pedido 72 horas para analizar la situación procesal y preparar su intervención en el debate.

De esta manera, el tribunal resolvió suspender temporalmente las audiencias antes de retomar la etapa siguiente del proceso que busca determinar qué ocurrió ese 13 de junio de 2024 con el pequeño de 5 años que desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal, cercano a la localidad de 9 de Julio de la Provincia de Corrientes.

En la segunda jornada del juicio por la desaparición de Loan Peña, la Fiscalía avanzó con la exposición de las principales pruebas contra los 17 imputados en dos causas paralelas sentados en el banquillo de los acusados.

Entre los elementos destacados figuraron los resultados de las pericias con luminol realizadas sobre los vehículos del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, esos análisis refuerzan las sospechas sobre una posible participación de ambos en los hechos vinculados a la desaparición del niño.

Los fiscales también apuntaron contra Laudelina Peña, tía de Loan, al sostener que cuentan con evidencia suficiente para afirmar que fue quien colocó uno de los botines del niño hallado días después de la desaparición. Para la acusación, se trató de una maniobra destinada a desviar la investigación y construir una hipótesis falsa sobre el destino del niño, en una de las piezas más controvertidas del expediente.

Tras una primera audiencia marcada por planteos procesales, cruces entre las partes y dificultades técnicas, el debate oral comenzó a ingresar en una etapa de mayor profundidad probatoria. Con la presentación de las acusaciones y los primeros elementos de evidencia, la Fiscalía reconstruyó los hechos y explicitó las responsabilidades que atribuye a los principales imputados. Los investigadores aseguran que el niño no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que fue víctima de una maniobra de sustracción y posterior ocultamiento.

El reclamo de los padres de Loan Peña

Antes del inicio del juicio, José Peña y María Noguera -padres del pequeño que continúa desaparecido, lanzaron un comunicado donde denunciaron presiones, amenazas y versiones falsas. A su vez, insistieron en la necesidad de que se quiebre el supuesto "pacto de silencio" entre los acusados.

“Desde el 13 de junio de 2024 estamos a disposición de la Justicia. Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga”, apuntaron. Y afirmaron: "Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido".