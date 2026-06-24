Arquero senegalés Mendy se perderá el partido del Mundial contra Irak por una lesión de rodilla

La selección de Senegal informó el miércoles de que su arquero Edouard Mendy se perderá el partido del viernes ante Irak por una lesión de rodilla que se produjo durante el partido que perdió el combinado africano el lunes ante Noruega.
Mendy sufrió la lesión al intentar realizar una parada y abandonó el terreno de juego en el minuto 63, cuando Noruega ganaba por 3-1. Los europeos acabaron imponiéndose por 3-2 después de que Ismaila Sarr marcara su segundo gol en el tiempo añadido.
Varios medios indicaron que Mendy, de 34 años, sufrió un problema en los ligamentos.
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"Se están realizando más pruebas médicas para evaluar con precisión la naturaleza de su lesión y determinar su participación en la competición", publicó la selección de Senegal en la red social X.
Tanto Senegal como Irak llegan a su último partido del Grupo I, que se disputará en Toronto, con dos derrotas en los dos partidos disputados.
Con información de Reuters