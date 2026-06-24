Arquero senegalés Mendy se perderá el partido del Mundial contra Irak por una lesión de rodilla

El arquero senegalés Edouard Mendy es ayudado a salir del campo tras lesionarse durante un partido del Grupo I contra Noruega por el Mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

​La selección de Senegal informó el miércoles de ‌que su ‌arquero Edouard Mendy se perderá el partido del viernes ante Irak por una lesión de rodilla que se produjo durante ​el partido ⁠que perdió el ‌combinado africano el lunes ⁠ante Noruega.

Mendy ⁠sufrió la lesión al intentar realizar una parada y abandonó ⁠el terreno de juego ​en el minuto ‌63, cuando Noruega ‌ganaba por 3-1. Los ⁠europeos acabaron imponiéndose por 3-2 después de que Ismaila Sarr marcara ​su ‌segundo gol en el tiempo añadido.

Varios medios indicaron que Mendy, de 34 años, sufrió ⁠un problema en los ligamentos.

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"Se están realizando más pruebas médicas para evaluar con precisión la naturaleza de su lesión y determinar su participación ‌en la competición", publicó la selección de Senegal en la red social X.

Tanto Senegal como Irak llegan ‌a su último partido del Grupo I, que se disputará ‌en ⁠Toronto, con dos derrotas en los dos ​partidos disputados.

Con información de Reuters