Formosa refuerza el acceso a subsidios eléctricos y convoca a inscribirse al beneficio Esfuerzo Formoseño

Ante el constante incremento del costo de la energía por las políticas del Gobierno de Javier Milei, el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) de Formosa destacó el trabajo que realiza el organismo para acompañar a los usuarios del servicio eléctrico y facilitar el acceso a los subsidios energéticos. Además solicitaron la inscripción al beneficio del subsidio provincial "Esfuerzo Formoseño".

En diálogo con Agenfor, el administrador general a cargo de la EROSP, Martín Surián, detalló que desde el 2019 la gestión del gobernador Gildo Insfrán sostiene el subsidio provincial, una herramienta destinada a aliviar el impacto del costo de la energía en los hogares formoseños. "Se trabajó con un gran compromiso, siguiendo los lineamientos de un Gobierno provincial presente que establece políticas públicas para ayudar a los sectores en situación de vulnerabilidad", afirmó.

Cómo acceder al beneficio

Surián explicó que, para acceder al subsidio provincial, los usuarios deben inscribirse previamente en el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), disponible a través del sitio oficial del Gobierno nacional.

Asimismo, indicó que, al momento de realizar el trámite, los interesados deberán contar con la factura del servicio eléctrico, el Documento Nacional de Identidad, una dirección de correo electrónico activa y un número telefónico.

El funcionario también recordó que quienes necesiten asistencia pueden acercarse personalmente a la sede central del EROSP, ubicada en avenida Napoleón Uriburu 57 de la ciudad de Formosa, donde se atiende de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 17 a 19. Además, informó que el organismo dispone de una delegación en el barrio La Nueva Formosa, sobre avenida 12, manzana 45, casa 2, a pocas cuadras de la plaza central.

Asesoramiento en toda la provincia

Respecto del interior provincial, Surián señaló que el EROSP trabaja de manera articulada con los municipios y con delegados distribuidos en distintas localidades para acompañar a los usuarios y responder consultas relacionadas con el sistema de subsidios y las tarifas.

Finalmente, el administrador del organismo se refirió a los incrementos registrados en el costo de la energía a nivel nacional y aclaró que esas actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Energía de la Nación. "El transporte de la energía aumentó más del 5000% y, en el caso de la potencia, más de 9000%", señaló, al advertir que existe desinformación sobre el origen de esos incrementos.

"Se instala una idea falsa en la población. Entonces, nosotros estamos para aclarar las dudas y queremos que el usuario, ante cualquier situación con respecto a la tarifa, se acerque al Ente Regulador", concluyó.