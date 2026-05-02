Juventud vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Sudamericana

El próximo martes 5 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Atlético Mineiro visita a Juventud en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Sudamericana.

Así llegan Juventud y Atlético Mineiro

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

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Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Sudamericana

Juventud ganó su último duelo ante Puerto Cabello por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Cienciano. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 2 a 1.

Segundo en la tabla, Juventud deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de Atl.Mineiro, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. En cuarto lugar, sumó 3 unidades.

Fechas y rivales de Juventud en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 5: vs Puerto Cabello: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético Mineiro en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Juventud y Atlético Mineiro, según país