Karina La Princesita invitó a una colega a su show.

Karina La Princesita dio un show en el Antel Arena de Uruguay y allí compartió escenario con Ángela Torres, con quien protagonizó un emotivo momento. Las artistas interprataron un clásico de la cumbia que hizo vibrar a las miles de personas presentes en el estadio.

Las cantantes que tienen hits como Con La Misma Moneda y La Vida Rosa pusieron sus voces a Paisaje, el himno de la cumbia de los 90 interpretado por Gilda, la recordada artista que falleció en 1996 en un accidente automovilístico. En una versión acústica, sentadas en butacas en el centro del escenario, Karina La Princesita y Ángela Torres le dieron un matiz diferente a esta canción.

Cabe recordar que Paisaje no es originalmente de Gilda, a pesar de que su versión es una de las más poopulares en Argentina. La canción es de Franco Simone y fue publicada en el año 1978; el artista es un cantautor y compositor italiano con popularidad en España y Latinoamérica, sobre todo en países como Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, México y Perú y Paraguay.

Karina y Ángela también compartieron escenario con Emanero para interpretar el mega hit lanzado en 2023 Sin Vergüenza, en el que también participa Jimena Barón. Los tres pusieron a bailar al público al ritmo de "Ya me fui, y aunque te arrodilles y me lo ruegues ya me marché".

El mal momento de Karina La Princesita

Hace algunos meses, la artista se pronunció en sus redes sociales en abril de este año sobre lo que atravesó: "Me tomé unos días de las redes porque no me sentía nada bien. Muchas cosas feas que nos tocan afrontar a veces. Ya desintoxicada... hay que volver, estoy un poquito mejor. Entonces les paso mis fechas del finde. Gracias".

La revelación de Pepe Ochoa sobre Ángela Torres y Rusherking

"Se fueron en diciembre a New York y ella desapareció. Cuando vuelve hace poco avisó que estaba en una emocionalmente, le cuenta a su entorno, y también re en una con lo del musical. Por lo poco que contó, se pelearon muy fuerte durante el viaje y allá Rusher tomó la decisión de no seguir más", reveló el conductor del canal de streaming Bondi. Y cerró: "Ángela está hecha mierda anímicamente y emocionalmente".