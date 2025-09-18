Por qué se separó Ángela Torres de Rusherking: qué pasó realmente

Ángela Torres y Rusherking terminaron su relación.

Ángela Torres y Rusherking vivieron una intensa historia de amor que llegó a su fin y varias fueron las especulaciones en torno a los motivos por los cuales se separaron. Lo cierto es que la relación entre ambos no sigiuió, pese a que hubo un regreso en el medio, y los motivos que llevaron a la separación de la pareja fue revelada.

Ambos son cantantes y cuentan con un prontuario de diferentes relaciones. Vivían una relación que decidieron dar a conocer al públco, pero ese vínculo llegó a un final. Al respecto, ni la hija de Gloria Carrá ni el ex novio de la "China" Suárez quisieron dar explicaciones oficiales respecto a que los llevó a cortar, pero se filtró que es lo que pasó entre ambos.

Por qué se separaron Ángela Torres y Rusherking

El reconocido periodista y conductor Ángel De Brito se refirió a la separación de Ángela Torres y Rusherking, sobre la que reveló los verdaderos motivos detrás del rompimiento de la pareja. En ese sentido, contó que la separación no estuvo motivada por infidelidades ni por la intervención de terceros, como ha sucedido en otras separaciones recientes de parejas.

Rusherking y Ángela Torres en tiempos felices.

"No hay terceros en discordia, porque lo chequeamos con ellos. Fue decisión de los dos separarse", aseguró De Brito. Y detalló: "El motivo fue que hubo reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas", señaló. Algo que fue desgastando la relación y los llevó a un rompimiento inevitable.

La pareja ya había atravesado una crisis en enero de este año, que los llevó a una breve separación. Sin embargo, en febrero decidieron darse una nueva oportunidad. A pesar de la intención de recomponer el vínculo, los problemas persistieron y, esta vez, optaron por poner punto final. La segunda etapa del romance estuvo marcada por una incompatibilidad creciente en la convivencia y el día a día, por lo que esta vez la separación de la pareja fue definitiva.

"Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen pavadas", dijo Ángela a una periodista por mensaje sobre el tema. Sobre su futuro inmediato, la joven deseó con claridad y sin dar vueltas: "Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor".