Rusherking conquistó a una ex Gran Hermano tras separarse de Ángela Torres.

Luego de varias idas y vueltas, a mediados de junio Ángela Torres y Rusherking decidieron poner punto final a su relación. Si bien circularon rumores sobre una tercera en discordia y hasta se habló de una supuesta infidelidad por parte del cantante, la propia actriz salió a desmentir esas versiones.

Tras la separación, los movimientos de ambos no pasaron desapercibidos. Ángela fue vinculada nuevamente con Franco Masini, mientras que Rusherking también habría encontrado un nuevo interés amoroso. Según reveló Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), el músico tuvo un fugaz romance con una ex participante de Gran Hermano.

Quién es la ex Gran Hermano que conquistó a Rusherking

“Él la buscó por redes porque ella es muy linda”, contó la periodista antes de dar el nombre que generó sorpresa en el panel: Martina Pereyra. La joven, oriunda de La Plata, participó en la última edición del reality y rápidamente comenzó a abrirse camino en el mundo de la moda, tras firmar con la agencia Multitalent, que representa a reconocidas figuras del ambiente.

Aunque la relación habría durado poco tiempo, el dato no tardó en viralizarse. Incluso, Iglesias compartió el particular apodo que el entorno le habría puesto al cantante: “Le decimos el mago, porque un polvo y desaparece”, lanzó entre risas, generando revuelo en el estudio.

Mientras tanto, ni Rusherking ni Martina se pronunciaron públicamente sobre el tema. Lo cierto es que, a poco de su ruptura con Ángela Torres, el intérprete vuelve a estar en el centro de la escena sentimental.