La actriz Rebecca Ferguson dejó mudo a Javier Ponzone

El periodista de espectáculos Javier Ponzone quedó en ridículo ante la rápida contestación de Rebecca Ferguson, actriz y villana de la película Doctor Sleep, durante una entrevista que no fue publicada en las redes del comunicador (quien es un famoso instagramer y publica regularmente sus notas a personalidades del espectáculo). El calor activó el termómetro machista de algunos.

El intercambio desafortunado arrancó cuando Ponzone le preguntó a la actriz, en un claro intento de hacerse el gracioso, "¿Por qué trabajás con hombres tan lindos". Procedió a enumerar un par de artistas famosos y, al final, se nombro él. La reacción sorprendida de la actriz fue inmediata y no tardó en dejarlo sin comentarios.

De forma rápida, y luego de un ácido intercambio donde se la observó visiblemente disgustada, arremetió con el periodista de espectáculos: "Tengo la suerte de trabajar con artistas talentosos tengan o no tengan un pene". Ponzone respondió con un "obviamente", queriendo salir de la incómoda situación que generó. A veces, el patriarcado está en pequeños chistes que se dicen de manera "inocente", para generar complicidad. Esto no esta bien y hay que remarcarlo. Equivocarse es de humano, no asumirlo es de bruto.