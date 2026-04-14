Nuevo mensaje de Bessent en apoyo al gobierno de Milei y a sus reformas económicas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico del presidente Javier Milei al afirmar que la Argentina “ha tenido un éxito fantástico”. El funcionario norteamericano destacó la acumulación de reservas y sostuvo que millones de personas salieron de la pobreza, en una intervención realizada ante el Instituto de Finanzas Internacionales que vuelve a ubicar a Washington como uno de los principales apoyos políticos externos de las reformas oficiales..

El respaldo internacional a la política económica de Javier Milei volvió a expresarse esta semana. Las definiciones de Bessent llegaron en un contexto en el que los organismos internacionales revisan sus proyecciones para el país y mientras persisten tensiones en los indicadores sociales y productivos.

Durante una exposición en el Instituto de Finanzas Internacionales, Bessent insistió en el respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno. “Esta vez es diferente en Argentina. El país ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días”, afirmó.

El funcionario de la administración Trump también destacó la evolución de algunos indicadores sociales: “10 millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei”. Y agregó un elemento político al análisis: “los más pobres y los jóvenes” fueron quienes respaldaron al oficialismo porque “hay mucho optimismo ahí”.

Historia de apoyos

En enero, el secretario del Tesoro ya había defendido el esquema financiero del Gobierno, incluido el acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares. Esa continuidad marca una línea de acompañamiento explícito de Washington a la estrategia económica local, en un momento en el que la administración libertaria busca consolidar su programa de estabilización.

Sin embargo, el escenario macroeconómico muestra matices. El Fondo Monetario Internacional revisó recientemente sus proyecciones para la Argentina en el informe de Perspectivas Económicas Globales. Allí, el organismo recortó en medio punto porcentual la estimación de crecimiento para este año, llevándola al 3,5%. Para 2027, en tanto, mantuvo la previsión en torno al 4%.

La corrección no altera el posicionamiento relativo del país dentro de la región, donde sigue exhibiendo una de las tasas de expansión proyectadas más altas. Pero sí introduce una señal sobre la dinámica de corto plazo, en un contexto de ajuste fiscal y contracción del consumo que impacta en la actividad.

En paralelo, el FMI también ajustó al alza sus previsiones de inflación. Según el informe presentado por el economista jefe Pierre-Olivier Gourinchas, la suba de precios anual esperada para la Argentina se ubicará en 30,5%, casi el doble de lo proyectado seis meses atrás. La cifra se acerca a las estimaciones relevadas por el Banco Central en su encuesta de mercado, lo que sugiere una convergencia entre las expectativas privadas y los organismos internacionales.