Majul anunció qué va a "cambiar" Milei en medio de la crisis: "Está empezando a aceptar".

El periodista Luis Majul expuso una inesperada autocrítica proveniente desde la Casa Rosada. Durante su programa, el conductor reveló un leve cambio de postura por parte de Javier Milei frente al desgaste de la gestión y el hartazgo social. Lejos de modificar el rumbo de la economía, el oficialismo planea un retoque estético para evitar un mayor costo político.

En su análisis frente a las cámaras de La Nación Más, Majul planteó el principal dilema del máximo mandatario ante el rechazo popular a sus formas y su discurso. "Y ahora viene la otra pregunta, ¿en qué cosas está dispuesto a cambiar?", consultó a su audiencia.

De inmediato, el comunicador ofreció una respuesta contundente sobre los verdaderos planes del líder de La Libertad Avanza. "Y les voy a dar el concepto nítido. En el packaging, pero no en el contenido", sentenció.

Las "excusas" de Milei

Para profundizar en esta sorpresiva revelación, el periodista detalló el clima actual en los despachos oficiales tras la pérdida de apoyo en las calles. "El Presidente está empezando a aceptar, me consta, que después de más de dos años de gobierno, hay cosas que a la mayoría de la sociedad le suenan más que con sentido, una excusa para no reconocer errores que una verdad revelada, que un principio de revelación", confesó con firmeza.

Majul anunció qué va a "cambiar" Milei en medio de la crisis: "Está empezando a aceptar".

A modo de conclusión, ejemplificó este agotamiento con uno de los ataques más repetidos por el jefe de Estado contra sus críticos desde su asunción. "¿Cómo qué? Como la idea de que el 95% de la idea son chorros, mentirosos o ensobrados", remató.