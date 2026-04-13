La advertencia de Luis Majul a Milei.

El gobierno de Javier Milei se está rodeando de cada vez más escándalos. Los vuelos de Adorni junto a su familia a Punta del Este; los créditos multimillonarios a funcionarios del oficialismo; los avances en la causa Libra; el retiro de credenciales para ciertos periodistas en la Casa Rosadas y muchos otros casos más empañaron gravemente la imagen del jefe de estado, algo que ya tuvo su debida repercusión en las encuestas recientes.

Todo esto fue objeto de análisis en los diferentes medios de comunicación, sobre todos en los programas que más se especializan en política, como lo es La Cornisa. Luis Majul, en el reconocido ciclo que conduce en LN+, se refirió a la caída que está teniendo el presidente en las diversas consultas, lanzándole una advertencia más que contundente.

Luis Majul le lanzó una contundente advertencia a Javier Milei.

La advertencia de Luis Majul a Javier Milei

En el preámbulo de su programa, a modo de editorial, Majul le avisó a Milei que "si no empieza a reaccionar ahora, es probable que la caída de su imagen, que es relativa hoy, se profundice; eventualmente se vuelva irreversible y llegue a las elecciones del año que viene sin la posibilidad de ser reelecto".

Tras advertir que es consciente de que "falta mucho" para los próximos comicios presidenciales, sostuvo que "si esto sucediera, en vez de pasar a la historia como el presidente que liberó a la Argentina de los populistas y los chorros, le van a colgar un cartelito parecido al que todavía soporta Mauricio Macri desde la derrota de agosto de 2019".

En cuanto a ese "cartelito" en cuestión, indicó: "El de responsable del regreso al infierno, el infierno que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa".

