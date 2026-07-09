Irán enterrará a Alí Jamenei en la culminación de un funeral multitudinario

Dolientes se reúnen durante una procesión fúnebre el día del entierro del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, en Mashhad, Irán

Por Parisa Hafezi y Angus ​McDowall

DUBÁI, 9 jul (Reuters) - Irán entierra el jueves a su líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, en el santuario más sagrado del país, ‌mientras su hijo y sucesor, ‌Mojtaba Jamenei, sigue oculto de la vista pública tras quedar desfigurado en el ataque que mató a su padre.

El entierro en Mashhad, en el noreste de Irán, se produce tras una semana de procesiones fúnebres multitudinarias, concentraciones y ceremonias de duelo que ha coincidido con un renovado estallido del conflicto con Estados Unidos después de semanas de tregua.

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Las multitudes marchaban el jueves por la mañana ​por Mashhad, con la cúpula ⁠dorada en forma de cebolla y los minaretes del santuario del imán ‌Reza brillando bajo el sol matinal, mientras agitaban banderas iraníes, ⁠fotografías del difunto Jamenei y pancartas con consignas ⁠revolucionarias.

Mientras el cuerpo de Jamenei era trasladado por Irán e Irak durante la última semana, los dirigentes clericales de la República Islámica alentaron la asistencia de ⁠enormes multitudes en un intento por exhibir el poderío y el fervor ​ideológico de su Estado teocrático.

Sin embargo, pese a haber ‌sobrevivido a meses de bombardeos de Estados ‌Unidos e Israel, sus enemigos más poderosos, Irán enfrenta enormes desafíos ⁠internos y el legado de los 37 años de Gobierno de Jamenei es objeto de una amarga disputa.

APARECEN PANCARTAS DE "MUERTE A TRUMP" EN LA CEREMONIA DE ENTIERRO

El paradero de Mojtaba Jamenei, proclamado líder supremo por una asamblea clerical una ​semana después de ‌la muerte de su padre, sigue siendo un misterio para los iraníes.

No ha aparecido en público desde que comenzó la guerra con el ataque que mató a Alí Jamenei el 28 de febrero y, aunque ha emitido declaraciones escritas, no se ha difundido ninguna imagen, ⁠video ni grabación de voz suya.

Sufrió heridas incapacitantes en ese mismo ataque, con el rostro desfigurado y graves lesiones en las extremidades.

Fuentes de alto rango en Teherán han dicho que se está recuperando, pero que aún no se encuentra lo bastante bien para gestionar apariciones públicas y que los servicios de seguridad del Estado también tratan de limitar su exposición ante la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses.

Mientras la multitud se ‌agolpaba en Mashhad a la espera del cortejo fúnebre de Jamenei, los presentes coreaban consignas que exigían venganza contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por su muerte.

"¡Lo juro por la sangre del líder supremo, Trump, te mataremos!", gritaban, mientras mujeres sostenían pancartas con la leyenda "Muerte a Trump".

Los restos de Jamenei, junto con los de ‌cuatro familiares muertos junto a él, ya fueron paseados por Teherán, el centro clerical musulmán chiita de Qom, y las ciudades santuario iraquíes de Nayaf y Kerbala.

En cada acto, ‌enormes multitudes abarrotaron ⁠las calles con el acompañamiento lúgubre de lamentos chiitas cantados y consignas revolucionarias coreadas.

El martirio ocupa un lugar central en la ​teología chiita y la muerte de Jamenei a manos de enemigos extranjeros ha encajado en una tradición religiosa y política que atraviesa profundamente a la República Islámica.

(Escrito por Angus McDowall; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)