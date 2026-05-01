Ucrania ve una vía para obtener armas japonesas tras cambio a normas de exportación de Tokio

El embajador de Ucrania en Japón, Yurii Lutovinov, habla durante una entrevista con Reuters en la embajada de Ucrania en Tokio

La flexibilización de las normas de exportación de armas por parte de Japón abre la vía a unas conversaciones que podrían llevar algún día a que Tokio suministre equipo militar para ayudar a Ucrania a ‌resistir la invasión rusa, dijo a Reuters el embajador ‌de Kiev en Japón.

"Esto nos permite dialogar", afirmó Yurii Lutovinov en una entrevista en la embajada de Ucrania. "En teoría, es un gran paso adelante".

La medida adoptada la semana pasada por la primera ministra Sanae Takaichi para flexibilizar las normas de exportación —el último giro de Japón que se aleja de una estricta postura pacifista de posguerra— ha despertado un gran interés, ya que los conflictos en Ucrania y Oriente Medio están ejerciendo presión sobre la producción de armas occidental.

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Aunque la reforma mantiene los controles sobre las exportaciones a zonas de conflicto, permite excepciones que benefician a los intereses de seguridad de Tokio, una ​salvedad de la que Kiev espera ⁠beneficiarse.

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Japón ha vinculado el destino de Ucrania a su propia seguridad, al enfrentarse ‌al creciente poderío militar de China. Dado que el territorio japonés se extiende hasta situarse a ⁠menos de 110 km (70 millas) de Taiwán, Tokio teme que cualquier ⁠intento de Pekín por apoderarse de la isla pueda arrastrarlo a un conflicto.

Poco después de que Rusia inició la guerra contra su vecino más pequeño en 2022, el entonces primer ministro de Japón, Fumio Kishida, advirtió que "la Ucrania de hoy podría ⁠ser el Asia Oriental de mañana". Aprobó el mayor refuerzo militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, ​un plan que Takaichi ha acelerado desde que asumió el cargo en octubre.

"Si Ucrania cae, ‌se producirá un gran efecto dominó", afirmó el embajador ‌Lutovinov. "Por eso el Indo-Pacífico y el continente europeo son inseparables desde el punto de vista de nuestra seguridad".

Takaichi no ⁠ha dado ninguna indicación pública de que apoyaría la exportación de armas a Ucrania. En noviembre le dijo al presidente Volodímir Zelenski que "Japón está con Ucrania" y apoyó sus "esfuerzos por lograr una paz justa y duradera" lo antes posible, informó su oficina en un comunicado sobre su conversación telefónica.

En un correo electrónico, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés afirmó que "Japón no ​tiene actualmente intención de ‌transferir armas".

Al igual que otros países interesados en el equipo militar japonés, Ucrania tendría que firmar un acuerdo de transferencia de tecnología de defensa y equipamiento con Tokio. Japón ha firmado acuerdos de este tipo con 18 países, entre ellos Alemania, Australia, Filipinas y Vietnam.

Lutovinov dijo que Ucrania estaba actuando con cautela debido a la delicadeza de las exportaciones de defensa en Japón.

A corto plazo, dijo, Tokio podría ayudar a financiar ⁠el desarrollo por parte de Kiev de un sistema de defensa aérea que reduciría su dependencia de los misiles Patriot de fabricación estadounidense, cuya disponibilidad es cada vez más escasa.

"Contamos con toda la capacidad industrial necesaria para la producción. Pero necesitamos inversión. Necesitamos fondos", afirmó.

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También se están llevando a cabo conversaciones sobre la contribución de Japón a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN, un programa que financia la compra de equipamiento de fabricación estadounidense para Kiev, dijo Lutovinov.

El programa ha suministrado más de 4.000 millones de dólares en equipos y municiones, ‌y el año pasado Australia y Nueva Zelanda se convirtieron en los primeros países no pertenecientes a la OTAN en sumarse a él.

"Todos los países pueden participar en este mecanismo respetando su propio marco legal. También pueden ser armas no letales", dijo Lutovinov.

Las empresas japonesas podrían ayudar a Ucrania a diversificar las fuentes de los componentes electrónicos y microcomponentes que necesita para los miles de drones que ha desplegado en el frente, señaló. Los componentes de fabricación china han dominado históricamente los drones de Ucrania, según ‌un informe de 2025 del think tank ucraniano Snake Island Institute.

Detrás de Lutovinov, en la sala de recepción de la embajada, se encontraba un dron bombardero Vampire fabricado por Skyfall, un fabricante ucraniano líder en drones de bajo costo que afirma tener ahora suficiente capacidad ‌de producción para exportar.

El Gobierno ⁠de Takaichi tiene previsto dar a conocer este año una estrategia de defensa y un plan de adquisiciones militares que, se espera, exigirá un aumento significativo de los drones aéreos, marítimos y terrestres ​del tipo que Kiev ha utilizado para repeler los ataques rusos.

"No somos un país que solo quiera pedir. Somos un país que también va a aportar", afirmó Lutovinov. "La tecnología de Japón y la experiencia de Ucrania, si logramos combinarlas, darían lugar a un producto de primera clase".

Con información de Reuters