Cifra de muertos por terremotos en Venezuela supera los 6.000

La cifra de muertos por los dos terremotos que azotaron Venezuela en junio ha ascendido a 6.125, según datos difundidos el lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la primera cifra oficial desde el 24 de julio.
Cerca de 61.000 personas recibieron atención hospitalaria, según mostró una lámina publicada por Rodríguez en Telegram, el cual añadía que se había retirado el 16,5 % de los escombros generados por los sismos.
El documento no mostró el número de heridos, pero si un total de 60.992 personas atendidas en hospitales.
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido la respuesta del Gobierno ante las críticas de que el personal militar y otros funcionarios llegaron tarde y han hecho poco por ayudar a las víctimas del terremoto, incluidas las personas que quedaron atrapadas entre los escombros.
Con información de Reuters