Cifra de muertos por terremotos en Venezuela supera los 6.000

FOTO DE ARCHIVO- Consecuencias de los terremotos en La Guaira

La cifra de muertos por los ‌dos terremotos ‌que azotaron Venezuela en junio ha ascendido a 6.125, según datos difundidos el lunes por el presidente de ​la Asamblea ⁠Nacional, Jorge Rodríguez, ‌la primera cifra oficial ⁠desde el ⁠24 de julio.

Cerca de 61.000 personas recibieron atención hospitalaria, ⁠según mostró una ​lámina publicada por ‌Rodríguez en Telegram, ‌el cual añadía que ⁠se había retirado el 16,5 % de los escombros generados por ​los ‌sismos.

El documento no mostró el número de heridos, pero si un total de ⁠60.992 personas atendidas en hospitales.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido ‌la respuesta del Gobierno ante las críticas de que el personal militar y otros funcionarios llegaron ‌tarde y han hecho poco por ayudar a las ‌víctimas ⁠del terremoto, incluidas las personas que ​quedaron atrapadas entre los escombros.

Con información de Reuters