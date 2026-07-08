El Gobierno eliminó un esquema excepcional y unificó el valor del transporte de gas: cómo impactará en las tarifas

El Gobierno modificó el marco regulatorio del transporte de gas natural al derogar un régimen especial que se mantenía vigente desde la crisis económica de comienzos de siglo. La decisión fue oficializada este miércoles a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, deja sin efecto el Decreto 689/2002 y establece la creación de un valor único para la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno.

Cambio en el gas: cuál es la explicación del Gobierno

Según argumentó el Poder Ejecutivo, el esquema excepcional implementado hace más de dos décadas respondió a un contexto económico particular marcado por la emergencia de 2001 y la pesificación de contratos. En ese momento se dispusieron tratamientos diferenciales para determinadas tarifas y acuerdos vinculados con el transporte y la comercialización de gas destinado a exportaciones.

Desde el Gobierno sostienen que las condiciones que dieron origen a ese régimen ya no existen y que su continuidad genera diferencias de precios que afectan el funcionamiento del sistema de transporte gasífero.

En ese contexto, el DNU encomienda al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad la definición de un precio de referencia único para la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Moreno. Una vez establecido, deberá ser abonado por todos los usuarios del sistema y comenzará a regir cuando entren en operación, de manera total o parcial, las nuevas obras de ampliación.

La medida está vinculada directamente con la expansión del primer tramo del gasoducto, que conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con la localidad bonaerense de Salliqueló. El proyecto es desarrollado por Transportadora de Gas del Sur (TGS) y busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.

Para determinar la nueva tarifa, el organismo regulador deberá considerar como parámetro el valor adjudicado a TGS para la ejecución de las obras. Sin embargo, la normativa prevé la posibilidad de aplicar una transición gradual entre las tarifas actuales y el nuevo esquema, con el objetivo de evitar impactos abruptos sobre los actores involucrados.

La decisión forma parte del proceso de Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural que comenzó a regir el 1 de mayo de este año y se encuadra además dentro de la Emergencia del Sector Energético Nacional, cuya vigencia fue extendida hasta fines de 2027.

El decreto ya entró en vigor tras su publicación oficial, aunque deberá ser analizado posteriormente por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de evaluar la legalidad y validez de los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo.