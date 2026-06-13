Modernización en La Rioja: el Ejecutivo envió un proyecto de ley para crear un Juzgado Electoral Autónomo permanente

Con el objetivo de profundizar la modernización institucional de la provincia, el Gobierno de La Rioja presentó un proyecto de ley para la creación de un Juzgado Electoral Autónomo de carácter permanente. La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario en la reciente sesión, busca dotar al sistema de mayor transparencia y eficiencia.

La iniciativa, además, busca regularizar una previsión que ya estaba contemplada en la Constitución provincial pero que, hasta el momento, nunca había sido puesta en funciones de manera independiente.

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó en Medios Rioja, los alcances de la propuesta y el proceso que deberá seguir para su implementación. Además, destacó que el organismo dejará de ser una dependencia del Juzgado de Paz Letrado para convertirse en una estructura especializada, en línea con los modelos judiciales más avanzados del país.

“El proyecto busca dejar integrado lo que será la justicia electoral con sus dos órganos constitucionales que tendrán competencia en todos los procesos electorales de manera permanente. Esto es, el Tribunal Electoral de la provincia y el Juzgado Electoral, sistematizados de manera integral ambos órganos en un mismo ámbito de funcionamiento, cada uno con sus competencias respectivas”, detalló el funcionario.

Control estricto ante la “inflación” de partidos

Uno de los pilares del proyecto es el fortalecimiento del control sobre las fuerzas políticas. Según datos oficiales, en la provincia existen actualmente cerca de 375 partidos entre municipales y provinciales, una cifra que, según el Gobierno, requiere una supervisión más rigurosa.

El nuevo juzgado tendrá competencia directa en el registro de partidos y la gestión de afiliaciones. El funcionario reveló que se han detectado irregularidades graves, tales como casos de doble, triple e incluso quíntuple afiliación, lo que desvirtúa la legitimidad de las agrupaciones.

“El objetivo es que los partidos tengan una vida institucional permanente y que no existan únicamente como sellos electorales”, remarcó Goyochea.

Eficiencia operativa sin gasto público

El proyecto se destaca por su esquema de eficiencia operativa, ya que la creación del Juzgado Electoral no implicará una ampliación del gasto público. Según explicó el Ejecutivo, su funcionamiento se financiará mediante la refuncionalización de recursos humanos y materiales ya existentes dentro de la estructura judicial.

Además, se prevé que el futuro juez electoral sea designado a través de un concurso público en el ámbito del Consejo de la Magistratura, un mecanismo orientado a garantizar transparencia e imparcialidad en la selección. La iniciativa también apunta a adecuar la organización de la Justicia riojana a los lineamientos establecidos tras la última reforma de la Constitución provincial.

Hacia una justicia electoral más ágil

La estructura propuesta, que contempla al Tribunal Electoral junto a un Juzgado de primera instancia, busca superar normativas obsoletas y reducir la burocracia en los procesos electorales. Desde el Gobierno aseguran que este cambio representa un "salto cualitativo" que fortalecerá la democracia provincial, brindando mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y a las propias fuerzas políticas.

El proyecto ahora deberá sortear el debate parlamentario antes de convertirse en ley, marcando lo que el Ejecutivo califica como una etapa de modernización necesaria para La Rioja.