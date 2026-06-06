Belgrano compraba libros y tiene una edición del Quijote en chino: la tercera librería más antigua del mundo queda en Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires se oculta una verdadera joya histórica para los amantes de los libros. Librería de Ávila es la librería más antigua no solo de la Argentina, sino de América. Como si esto fuera poco, se posiciona entre las tres más viejas del mundo. Fundada en 1785, cuenta con 241 años de actividad en el barrio de Monserrat.

En el momento de su fundación, la librería de 241 años contaba con techo de paja y paredes de adobe. Formaba parte de lo que era el Virreynato del Río de la Plata, por lo que es un pedazo de la historia colonial. Sin ir más lejos, personajes como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y Juan José Paso eran habitués. Según cuentan, iban en busca de libros provenientes de Francia, el país de las Ideas.

En Monserrat se encuentra la tercera librería más antigua del mundo.

Por entonces no llevaba el nombre "Ávila", dado que no fue hasta los años '80 que Miguel Ávila se convirtió en su dueño. Uno de los nombres más populares que tuvo fue "Librería del Colegio", ya que enfrente de ella construyeron el mítico Colegio Nacional Buenos Aires.

El cierre, la venta a una hamburguesería y su regreso como librería

Durante el siglo XX la "Librería del Colegio" tuvo que cerrar sus puertas tras quebrar. Su inventario terminó por rematarse en la década del '80. El histórico edificio pertenecía al Arzobispado de Buenos Aires y por poco es transformado en una hamburguesería. Finalmente, la historia tuvo un final feliz, ya que al enterarse del destino de aquella, Miguel Ávila decidió comprarla y poner nuevamente en funcionamiento una librería, ahora con su nombre.

Fue el Papa Francisco, por entonces Jorge Bergoglio, quien ayudó a que se rescindiera el contrato con la cadena de comida rápida. Gracias a su trabajo junto al de Ávila, la librería hoy sigue en pie y con una colección de libros que inclyue el Quijote en chino y un bando de Manuel de Sarratea de 1819, en el que se especifican las condiciones para que funcione una pulpería.

Para quienes amen la historia y los libros, la Librería de Ávila es un lugar que al menos una vez tienen que visitar. Si bien en el medio pasó por varias transformaciones, sus dueños siguen manteniendo su espíritu colonial, propio del barrio de Monserrat, que es el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires.