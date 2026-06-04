La increíble historia de la pileta más grande del mundo: medía 8 cuadras, quedaba en Buenos Aires y era pública.

Con 840 metros de largo, en la Ciudad de Buenos Aires se encontraba la pileta más grande del mundo. Inaugurada en 1950, a lo largo de una década fue un lugar de recreación público, ubicado en lo que hoy es el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. La misma estaba a metros de la costanera, sin embargo su cierre llegó más pronto que tarde para la ampliación del aeropuerto.

Cómo era la pileta más grande del mundo que funcionó en Buenos Aires

La monumental pileta se encontraba en la Costanera Norte, junto al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Con 840 metros de largo, 80 metros de ancho y una profundidad promedio de 1,20 metros, fue durante años la más grande del mundo. El complejo había sido pensado para el disfrute de las familias porteñas y contaba con vestuarios, una confitería y amplios espacios para pasar el día. Una de sus particularidades era que se abastecía con agua del Río de la Plata, que ingresaba y se renovaba gracias a la cercanía con la costa.

La pileta más grande del mundo era pública y quedaba en Buenos Aires.

La construcción de esta pileta estuvo ligada a una época en la que la ciudad mantenía una relación mucho más cercana con el río. Por entonces, desde el Estado impulsaban proyectos para ganar terreno al Río de la Plata mediante rellenos costeros, con el objetivo de crear parques, paseos públicos y nuevos espacios de recreación para una población urbana en constante crecimiento.

La pileta más grande del mundo cerró con la ampliación del aeropuerto.

La historia de la pileta está estrechamente vinculada al desarrollo de la Costanera Norte. Durante las décadas de 1920 y 1930, Buenos Aires avanzó sobre terrenos ganados al río para crear nuevos espacios públicos. En 1938, una ordenanza destinó esa zona al denominado Parque de la Raza, un gran proyecto de esparcimiento para los vecinos. Sin embargo, pocos años después surgió la construcción de un aeropuerto dentro de los límites de la ciudad. Aeroparque fue inaugurado en 1947 y nació con la idea de funcionar como un "aeródromo dentro de un parque". Bajo esa lógica, el Estado impulsó distintas propuestas destinadas al ocio popular, entre ellas instalaciones deportivas, colonias de vacaciones y actividades recreativas.

Por qué desapareció la pileta más grande del mundo

Hacia fines de la década de 1950 la pileta comenzó a perder protagonismo y dejó de funcionar. Con el paso de los años, el crecimiento de Aeroparque demandó nuevas obras de infraestructura, ampliaciones de pista y mayores medidas de seguridad, lo que redujo progresivamente el espacio disponible para el balneario.

Durante la década de 1960, el aeropuerto continuó expandiéndose y la antigua pileta fue quedando relegada. Finalmente, en los primeros años de la década de 1970 desaparecieron los últimos vestigios del complejo, que fue reemplazado por estacionamientos y otras instalaciones vinculadas a la actividad aeroportuaria.