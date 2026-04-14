¿Era un mito? Experto en longevidad habla sobre la verdad detrás de los beneficios de la espinaca.

Nadie podría pensar que la espinaca puede ser mala para la salud, sin embargo, Diego Suárez, experto en longevidad, impactó al revelar que los beneficios detrás de esta verdura no son tales, al menos, si se la consume cruda. "Deja de comer espinaca, no es el superalimento que te han vendido toda la vida", polemizó el especialista, quien luego aclaró: "La espinaca, cruda y todos los días, no es buena idea. Cocinada, en pequeñas cantidades y combinándola con otras verduras, no tiene que haber ningún problema".

Pero, ¿por qué no es bueno comer espinaca cruda o cocida en exceso? La respuesta está en su gran cantidad de oxalatos. "Los oxalatos son antinutrientes, sustancias que bloquean la absorción de minerales y que, en exceso, están relacionados con problemas como las piedras en el riñón", explica Suárez, quien detalla: "No basta con mirar lo que un alimento contiene, sino lo que tu cuerpo es capaz de absorber. (...) No solo no te nutre bien, sino que puede impedir que te nutran otros alimentos".

La espinaca no debe comerse cruda ni en exceso según Diego Suárez, experto en longevidad.

En conclusión, la espinaca de por sí no es mala, sino que su alto porcentaje de oxalatos hace que comerla cruda o en gran cantidad sea difícil de digerir para el organismo. Como siempre, nada en exceso es bueno y las cocciones de los alimentos son fundamentales.

Cómo cocinar la espinaca y absorver bien sus nutrientes

No hace falta eliminar la espinaca de la alimentación, sino aprender a prepararla mejor. Basta con cocinarla apenas unos minutos, ya que el calor ayuda a reducir los oxalatos, esos compuestos que en exceso pueden dificultar la absorción de ciertos minerales. Un salteado rápido o un hervor corto son suficientes para volverla más amigable para el organismo sin perder demasiado de su valor nutricional.

El hervor es, de hecho, uno de los métodos más recomendados. Con apenas unos minutos en agua caliente, parte de los oxalatos se liberan y quedan en el líquido. Por eso, un detalle importante es descartar esa agua de cocción y no reutilizarla en otras preparaciones. Al mismo tiempo, conviene no excederse en el tiempo, ya que una cocción prolongada puede hacer que la espinaca pierda vitaminas sensibles al calor.

También influye mucho con qué se la combina en el plato. Consumir espinaca junto a alimentos ricos en calcio, como quesos, yogur o incluso algunas opciones vegetales, ayuda a que los oxalatos se unan a este mineral en el intestino y se eliminen más fácilmente. Asimismo, consumir cítricos durante o después del consumo de espinaca, ayuda a una mejor absorción del hierro.