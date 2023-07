Efemérides del 10 de julio: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día se encuentra la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el nacimiento del inventor e ingeniero Nikola Tesla y The Rolling Stones consiguen el puesto número 1 de los Billboard con su hit “I can’t get no satisfaction”.

10 de julio, 2023 | 07.45

Efemérides

En las las efemérides de hoy, 10 de julio, se encuentran eventos que marcan la historia en Argentina y el mundo. En nuestro país, por ejemplo, se celebra el Día del Comerciante en honor a la fundación de la Bolsa de Comercio en la Ciudad de Buenos Aires y también podemos encontrar el nacimiento del pintor francés Camille Pisarro. 1830 – Nace el pintor francés Camille Pissarro, referente del impresionismo En 830 nació el artista francés Camille Pissarro, autor de la pintura impresionista "Rue St.-Honore, Apres-Midi, Effet de Pluie" (“Calle Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia”), entre otras. Efemérides 1854 – Se funda la Bolsa de Comercio en Buenos Aires Es la mayor bolsa de valores y principal centro de negocios y finanzas de la República Argentina. Sus transacciones son básicamente acciones de importantes multinacionales extranjeras y nacionales, bonos, divisas y contratos de futuros. 1856 – Nace Otto Krause En la ciudad bonaerense de Chivilcoy nació el ingeniero y educador, Otto Krause, fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina que hoy lleva su nombre. 1856 – Nace Nikola Tesla En la localidad de Smiljan, actual Croacia, nació el ingeniero, físico e inventor Nikola Tesla. Fue un ingeniero eléctrico y mecánico que se nacionalizó estadounidense, ​y se volvió célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna.​ Fue un adelantado a su tiempo y para muchos un incomprendido, por la época, de la ingeniería mundial. Efemérides 1866 – Se funda la Sociedad Rural Argentina La Sociedad Rural Argentina es una asociación civil patronal fundada en 1866 que agrupa a grandes propietarios de tierras en la región pampeana, dedicados a la agricultura y la ganadería en Argentina. 1922 - Nace el boxeador estadounidense Jack Lamotta Giacobbe "Jake" La Motta, más conocido como Jake LaMotta o por sus apodos Toro Salvaje y El Toro del Bronx, ​​ fue un boxeador estadounidense de ascendencia italiana que llegó a ser campeón mundial en la categoría de los pesos medios y posteriormente comediante. Fue inmortalizado por Robert De Niro en la película de Martin Scorsese Toro Salvaje. 1965 – The Rolling Stones consiguen el puesto número 1 de los Billboard con su hit “I can’t get no satisfaction” The Rolling Stones, más conocido en el mundo hispanohablante como los Rolling Stones,​ es un grupo británico de rock originario de Londres. La banda fue formada en abril de 19623​ por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, junto a varios bajistas y bateristas que nunca permanecieron fijos en la formación hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts, quienes completarían la primera formación oficial de la banda. 2015 – Muere el actor egipcio Omar Sharif Michel Demitri Chalhoub, conocido como Omar Sharif, ​ fue un actor egipcio de ascendencia siria que, después de haber iniciado su carrera en su país natal en la década de 1950, se transformó en una celebridad por sus películas británicas y estadounidenses, sobre todo Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago y Funny Girl.