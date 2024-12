El Gobierno especula con las extraordinarias y le da pocas chances al Presupuesto

"No sabemos si vamos a llamar a extraordinarias, no está definido todavía", avisó el vocero presidencial Manuel Adorni, este lunes a la noche, en una entrevista. Además, dio a entender que, en caso de que se llegaran a convocar, difícilmente el Presupuesto 2025 forme parte del temario -como reclaman los gobernadores dialoguistas- dado que el presidente Javier Milei lo presentó en septiembre y no se pudo llegar a un acuerdo. "Pedimos que se discutiera un presupuesto serio, con equilibrio fiscal como premisa, pero evidentemente no es la idea de la mayoría", argumentó el portavoz.

La convocatoria a extraordinarias saldría luego de que la sesión preparatoria del miércoles, donde el Ejecutivo espera que se reelija como presidente de la Cámara de Diputados a Martín Menem. El listado, escueto, incluiría una reforma política con eliminación de las PASO como punto principal, la privatización de Aerolíneas Argentinas, más una batería de proyectos de seguridad que agregó la ministra Patricia Bullrich montada en la oportuna aparición de un video amenazante de un supuesto grupo narco. Los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen en un limbo a la espera de los votos que no se confirman.

En un principio, la convocatoria a extraordinarias se había anunciado para la semana pasada, inmediatamente después de la última sesión ordinaria, la que no reunió quórum por el proyecto de Ficha Limpia. Todo el ruido que generó este fracaso entre las fuerzas de derecha y las dudas que surgieron en la Casa Rosada sobre la conveniencia de mantener el Congreso en funcionamiento hicieron que todo se retrasara. En Gobierno se comentaba que el asesor Santiago Caputo es quien más insiste en enviar los temas de interés oficial al Parlamento mientras que otros en el entorno presidencial preferirían bajarle el telón al trabajo de los legisladores, un territorio en el que cuentan con una tropa escasa. Fiel a una línea que tiene la extorsión como método, pusieron como primera condición que Menem resulte reelecto al frente de la Cámara baja.

Las dudas surgieron por los nombres de reemplazo que se echaron a rodar en los últimos días. El macrismo propone a Cristian Ritondo desde hace tiempo, pero legisladores de fuerzas opositoras plantearon alternativas como Miguel Angel Pichetto o Emilio Monzó como posibilidad de acuerdo. Este martes, el bloque de Unión por la Patria, que cuenta con determinantes 99 integrantes, mantendrá una reunión en la que definirá su postura. La mayoría plantearía respetar la tradición de dejarle la conducción a quien proponga el oficialismo, pero hay varios que sostienen que frente a un Ejecutivo dispuesto a llevarse al Congreso por delante, no estaría nada mal poner al frente de la Cámara a un opositor. El guiño de Menem para hacer caer la sesión de Ficha Limpia tuvo que ver con la intención de asegurarse el voto kirchnerista, más allá de que al Gobierno no le disgusta que Cristina Kirchner se perfile como el adversario a vencer en las elecciones de 2025.

Una vez resuelta la continuidad de Menem por otro período, Milei haría el llamado a convocatorias para diciembre, que si se descuentan las Fiestas quedaría poco y nada para sesionar. En especial en un Congreso que en los últimos tiempos se caracterizó por el bloqueo y la falta de acuerdos. No está claro qué nivel de adhesiones tendría la eliminación de las PASO, incluso en el propio peronismo hay diferentes posturas. Respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, la mayoría de los gobernadores se manifestó en contra cuando buscaron incluirla en la redacción original de la ley Bases. Un video -que aún se investiga- aparecido en las últimas horas de autoría de un supuesto grupo narco le dio pie a Bullrich para volver a poner en discusión la ley antimafia que agrava penas y le otorga amplias atribuciones como detener sospechosos por 48 horas.

La oposición dialoguista, una vez más, amaga con contrariar los planes del oficialismo si no incluye en la agenda los temas que les preocupan. Por un lado, el proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno promete "mejorar" convocando a un comité de expertos para que lo redacte. Algo que seguro no sucederá antes de marzo, con la reapertura de las sesiones ordinarias. Más notorio todavía la falta de disposición del Gobierno de discutir el Presupuesto 2025 con los gobernadores. Mucho más cómodo le resulta prorrogar otra vez el viejo presupuesto, así Milei tiene las manos libres para mover las partidas a su antojo. "Tuvieron desde septiembre para aprobarlo", insistió este lunes el vocero presidencial respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo. El oficialismo se encargó no sólo de que el debate en comisiones fuera lo más lento posible, sino que se negó a cambiar nada el texto llevando las conversaciones a la nada.