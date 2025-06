En las últimas horas, circuló en redes sociales la versión de un presunto homicidio ocurrido en la localidad de General Belgrano, Formosa, difundida principalmente por la diputada nacional Lilia Lemoine y la diputada provincial Gabriela Neme. A través de sus cuentas personales en X (ex Twitter), ambas funcionarias instalaron sospechas sobre un supuesto crimen que involucraría a una funcionaria judicial y a la familia del gobernador Gildo Insfrán.

Sin embargo, las autoridades provinciales desmintieron esa versión y aclararon que se trata de una "noticia falsa". Mediante un comunicado publicado en redes sociales, señalaron que la acusación forma parte de una operación destinada a “confundir a la sociedad en plena campaña electoral” y detallaron cómo ocurrieron realmente los hechos en el lugar.

La diputada nacional, en sus redes sociales, publicó: "Parece que hubo un asesinato muy sospechoso en Formosa. Dicen que involucra a la familia Insfrán y a una jueza. Tienen a un barrio sitiado, la policía no los dejaría salir. Rarísimo". Por su parte, Neme publicó un video en el que reafirma esta información difundida por Lemoine.

Sin embargo, la policía de la provincia replicó en el comunicado oficial que “el barrio no estuvo sitiado, no se impidió el ingreso ni la salida de personas, y no existió ningún hecho delictivo ni homicidio en el lugar”. La desinformación se habría originado a partir de la presencia de móviles policiales en una vivienda, donde, en realidad, los efectivos brindaban asistencia a una funcionaria judicial con un problema de salud, tal como se informó en el comunicado de las redes sociales de la Policía.

Según el parte policial, la intervención se realizó el martes por la mañana, cuando personal de la Comisaría de General Belgrano, junto a unidades regionales de Laguna Blanca, respondieron a un llamado por una situación médica. En el lugar, se hicieron presentes la jueza Mariela Isabel Portales, la fiscal Gloria Gómez, un médico forense y un psiquiatra, quienes verificaron el estado de salud de la funcionaria y dispusieron su traslado al Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda para una mejor atención.

Además, la Policía de Formosa confirmó que se realizó una inspección completa del domicilio con la presencia de autoridades judiciales, familiares y testigos y no se encontraron indicios de violencia ni elementos que sugieran la comisión de un delito.

Pese a la claridad del hecho, distintas páginas y un medio local difundieron la versión de un supuesto asesinato para generar confusión en la comunidad. Incluso se llegó a involucrar falsamente a un político reconocido como víctima de un crimen, una versión que carece de todo sustento y fue desmentida por las autoridades de seguridad de la Provincia de Formosa.

La Policía señaló que estas versiones se dan “en plena campaña electoral”, e instó a periodistas y referentes públicos a aplicar el mínimo rigor profesional al momento de difundir información: “Chequear la información con al menos tres fuentes”.

Las polémicas de Neme

La última desinformación difundida por la legisladora del bloque Nuevo País fue afirmar que el gobernador Gildo Insfrán estaba imputado en una causa federal, algo que no figura en los registros oficiales del expediente. La Justicia federal abrió una investigación preliminar tras una denuncia sobre supuestas transferencias de fondos públicos del Gobierno de Formosa al Partido Justicialista local, aunque el gobernador Gildo Insfrán no se encuentra imputado ni acusado formalmente en la causa. La investigación está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó una serie de medidas para determinar si existió un delito de acción pública.

Según pudo saber El Destape, en el expediente se detalla que el 2 y 7 de octubre de 2024 se habrían realizado transferencias por más de 1.660 millones de pesos desde una cuenta del Gobierno provincial a otra perteneciente al Partido Justicialista Distrito Formosa. La denuncia fue presentada por la diputada provincial Gabriela Neme, quien vinculó el hecho con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Otro de los episodios más significativos que marcaron su accionar fue la falsa denuncia sobre embarazadas originarias escondidas en el monte de El Potrillo, durante la pandemia. Esta historia (difundida por medios nacionales) fue desmontada no solo por autoridades provinciales, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la inexistencia de pruebas y concluyó que las medidas cautelares fueron otorgadas en base a una operación mediática sin sustento; por la farsa se vinculó a una militante de la Diputada.

En este intento por desinformar, se sumo Daniel Suizer, un expolicía formoseño exonerado de la fuerza. Según afirmaba Neme, había embarazadas que iban a parir a los montes de Formosa por temor a vivir cesáreas forzadas y que luego sean separadas de sus bebés. Cabe recordar que esta denuncia pública fue finalmente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de ese año.