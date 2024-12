Sin medicamentos PAMI: cuánto tendrá que pagar un jubilado si pierde el beneficio

El PAMI impuso requisitos a sus afiliados para acceder a la gratuidad de los medicamentos y el costo que puede absorber un jubilado si no cumple las condiciones supera los 100 mil pesos. Además, a contramano del discurso de reducción de la interferencia estatal que milita La Libertad Avanza, el Gobierno de Javier Milei elevó la burocratización de trámites en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables y que suelen estar más alejados de la digitalización, lo cual empeora las posibilidades de enrolamiento en el nuevo sistema.

La obra social más grande de América Latina determinó que buena parte de los afiliados del PAMI deje de recibir los medicamentos gratis. Ahora deberán solicitar el subsidio social para obtener los remedios con un 100% de bonificación. Entre los requisitos se destaca que deberán cobrar menos de 1,5 haberes mínimos, hoy equivalente a 389.398,14 pesos, y no pueden estar afiliados también a una prepaga. Los afiliados que no cumplan con alguno de esos requisitos, pero a quienes el costo de los medicamentos indicados les represente más que un 15% de sus ingresos, podrán solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción.

Sin especificación de plazos de presentación, las solicitudes son digitales, aunque existe la posibilidad de acercarse a sedes de la obra social. Tal vez esa opción no corra para los afiliados de Piñeyro, Quequén, Juan Manuel de Rosas y Santa Lucía, en la Provincia de Buenos Aires; Plaza Huincul, en Neuquén; Puerto General San Martín, en Santa Fe; Dolavon, en Chubut; La Puerta, en Catamarca; Nonogasta, en La Rioja; y San Agustín, en Entre Ríos. Hace una semana, el PAMI cerró las oficinas de atención al público en las ciudades mencionadas.

La canasta básica del sector ya alcanza los $ 912.584, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad. El estudio reveló que entre los rubros que implican mayores erogaciones están el gasto en Alimentos, que representó el 26% del total de la canasta básica ($236.873), seguido por el de Vivienda con el 22% ($198.000) y el de Medicamentos, con el 16% ($ 145.268).

Según cifras del Centro de Economía Política (CEPA), el costo actual -sin subsidios- de los medicamentos que usualmente consumen los adultos mayores es el siguiente:

Blavin: $ 22.110,80

Clonagin 0.5: $ 9.684,70

Macril: $ 13.763,55

T4 Montpellier 100: $ 19.267,80

Aspirina Prevent: $ 6.618,41

Lasix: $ 40.411,56

Somit: $ 16.175,35

Louten: $ 23.442,98

Glaucotensil TD: $ 32.195,92

Micardis: $ 82.601,42

Trastocir: $ 33.930,69

Optamux Duo: $ 22.015,80

Daflon 500: $ 69.901,61

Asotrex: $ 109.060,44

Ibupirac 600 mg: $ 11.824,54

Atenolol Gador: $ 23.342,45

Reduprost: $ 42.756,90

Para qué sirven los remedios de esta canasta

Para comprender el impacto en la salud de los afiliados, cabe repasar algunas de las funciones de los medicamentos mencionados. El Daflon se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, previene las úlceras por varices y el tromboiembolismo pulmonar por trombosis. Entre el 70 y el 80% de las personas de 60 años y más presentan insuficiencia venosa crónica.

La aspirina prevent es utilizada para la reducir del riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico. El Ibupirac es uno de los antiinflamatorios no esteroideo más utilizado para combatir dolores y fiebre. Es utilizada en personas mayores para combatir lumbalgia, dolores musculares, hombro congelado (capsulitis), osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea, poliartritis crónica, bursitis, o la tendinitis. Las enfermedades del aparato musculoesquelético son una de las enfermedades crónicas con mayores prevalencias en las personas mayores.

El Trastocir se utiliza para el tratamiento de trastornos vasculares periféricos, como la claudicación intermitente de miembros inferiores y arteriopatías. La claudicación intermitente es una patología arterial periférica que causa debilidad y dolor en piernas al caminar. Mientras tanto, el Optamux Duo es un antibiótico muy utilizado en enfermedades respiratorias tales como, anginas, faringitis, traqueítis, bronquitis, sinusitis, otitis media y neumonías.

Débil con las empresas y duros con jubilados que ganan 400 mil pesos

En diálogo con El Destape, el titular del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, sostuvo: "Esta situación deriva de que todos los años hay que renovar el convenio que tiene PAMI con la industria farmacéutica y PAMI cedió ante las pretensiones de la industria farmacéutica cuando la reconoció todos los aumentos de precios". El aumento de precios interanual de los medicamentos de octubre de 2024 a octubre de 2023 fue del 295%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue del 193%.

"PAMI está aceptando también cubrir medicamentos con distintas marcas comerciales del mismo producto que tienen diferencias del 100 hasta el 300 o 400 por ciento de diferencia una marca con otra", puntualizó Sajem. Por otro lado, criticó el comunicado que emitió PAMI porque lo consideró "absolutamente engañoso porque da argumentos que no tienen nada que ver con las decisiones que se están tomando".

"Dice, por ejemplo, que está cubriendo los medicamentos de VIH y eso lo tiene que hacer por ley. Menciona que entrega medicamentos a través de la DADSE (Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales), cuando todos sabemos los problemas que hay con los tratamientos especiales, que hay demoras de meses para reconocer los medicamentos, que hay problemas en la entrega de medicamentos. También es engañoso en cuanto dice que va a continuar la cobertura de los medicamentos esenciales", detalló.

Respecto a las vivencias que recolecta en lo cotidiano, afirmó que "lo que se está viendo en la farmacia es que con recetas de 100 a 120 mil pesos, los jubilados tienen que afrontar un gasto de 50 o 60 mil pesos y no los están pudiendo pagar, no los están llevando". Y señaló: "Es una situación muy preocupante y va a desembocar en que los jubilados van a discontinuar los tratamientos porque no van a poder comprar los medicamentos".

Reducción de cobertura y endurecimiento de requisitos: cambios en el Vademécum y el Subsidio Social del PAMI con Javier Milei

A mediados de agosto, la obra social de los jubilados redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum. En junio se habían reducido otras 11 moléculas.

La baja de moléculas farmacológicas implica que ahora se ofrece un tercio menos de medicamentos en comparación con los que se distribuían de manera gratuita antes de la gestión de Milei. Es decir, la lista de casi 3.000 medicamentos cubiertos (basados en las 167 moléculas que el plan Vivir Mejor incluía a principios de año) se redujo a unos 2.000, correspondientes a las 109 moléculas que ahora tienen cobertura. Adicionalmente, en otro grupo de fármacos se redujo del 80% al 40% los descuentos a partir del cambio en su categorización a medicamentos "de uso eventual".

Los más de 5 millones de afiliados solían recibir hasta seis cajas de medicamentos gratis al mes antes de la llegada de Milei, pero ahora solo tienen derecho a cinco. Otra suerte corrieron las compañías.

En relación a la rentabilidad del sector, en el segundo trimestre de 2024, hubo un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 326,7% respecto al segundo trimestre de 2023, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (298,7%) y en la reventa local de importados (398,3%). En la facturación de producción nacional se observó un incremento de 293,6% en las ventas al mercado interno y de 351,6% en las exportaciones.