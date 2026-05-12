Cómo es el choripán gourmet y por qué se volvió tendencia en Argentina.

Durante años, el choripán fue sinónimo de cancha, parrilla de barrio y puesto callejero. Simple, directo y sin pretensiones, pan crocante, chorizo bien dorado, chimichurri y, para algunos, salsa criolla. Sin embargo, en los últimos años ese clásico popular empezó a transformarse y hoy vive una nueva etapa: la del choripán gourmet.

Lejos de reemplazar al tradicional, esta versión premium lo resignifica con ingredientes más elaborados, nuevas presentaciones y propuestas que lo llevaron desde la vereda hasta restaurantes de autor, food trucks y hasta patios gastronómicos de shopping.

Qué tiene de distinto un choripán gourmet

La principal diferencia está en la materia prima. En lugar del clásico chorizo parrillero estándar, muchas versiones gourmet apuestan por embutidos artesanales, ahumados especiales, blends de carne seleccionada o incluso chorizos de cerdo, cordero y versiones ahumadas.

También cambia el pan, ya no se limita al francés tradicional, sino que aparecen panes de masa madre, brioche, ciabatta o versiones crocantes especialmente pensadas para acompañar el sabor del embutido.

A eso se suman toppings poco habituales como cebolla caramelizada, provoleta fundida, alioli, mostazas especiales, vegetales grillados, cheddar ahumado o chimichurris reinterpretados. Algunas parrillas incluso lo sirven emplatado, con papas rústicas, vinos seleccionados y una presentación de restaurante de alta cocina.

Propuestas como el “Chori Bondi” de La Cabrera o espacios como Chori ayudaron a instalar esta versión más sofisticada del clásico argentino. En el caso de La Cabrera, su propuesta se apoya en chorizos especiales y pan crocante servidos desde un food truck montado en un colectivo reciclado.

El choripán gourmet es la nueva sensación de las parrillas argentinas.

Por qué se volvió tendencia

El fenómeno tiene varias razones. Por un lado, existe una revalorización de la cocina argentina tradicional, donde platos populares como la milanesa, la fugazzeta o el propio choripán comenzaron a reinterpretarse desde una mirada más gourmet. Por otro, el formato funciona perfecto para el consumo actual, rápido, instagrameable, fácil de adaptar y con fuerte identidad local.

También influye el crecimiento de festivales gastronómicos y ferias donde el choripán dejó de ser “comida rápida” para convertirse en una experiencia gastronómica. Incluso existen competencias y festivales donde se premian categorías como mejor choripán clásico, gourmet e innovador.

En Buenos Aires, además, la diferencia de precio también refleja esta transformación, mientras un choripán tradicional puede encontrarse desde $3.500 en carritos de barrio, las versiones premium o de autor pueden superar los $8.000 e incluso llegar a los $12.000 en zonas como Puerto Madero.

¿Moda pasajera o nueva tradición?

Para muchos, el debate sigue abierto, hay quienes defienden que el verdadero choripán debe seguir siendo simple y callejero, mientras otros celebran esta evolución como una forma de poner en valor uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina.

En redes sociales, incluso el tema genera discusiones sobre qué ingredientes “arruinan” o mejoran un buen chori. En Reddit, varios usuarios insisten en que solo el chimichurri y la salsa criolla son intocables, mientras otros aceptan queso, provoleta y nuevas versiones.

Lo cierto es que el choripán gourmet no vino a reemplazar al clásico de cancha ni al de la costanera. Más bien amplió el mapa, hoy conviven ambos, y eso confirma algo todavía más importante.