No es Buenos Aires: Google determinó cual es la provincia fanática del choripán

Google determinó cual es la provincia fanática del choripán.

El choripán es una de las delicias de la cocina argentina y una de las achuras preferidas a la hora de hacer un asado. Solo, con chimichurri o salsa criolla, "el chori" es una delicia que se encuentra en las mesas de todos los argentinos y en las canchas y los puestos de ferias y marchas. Pero según Google, la provincia de Buenos Aires no es la más fanática del chorizo.

Según Google Trends la provincia más fanática del choripán es Santa Cruz. Esta afirmación se puede consignar por la altísima cantidad de búsquedas con la palabra "chorizo" y "choripán" en la zona. El ranking de provincias que aman el "chori" lo completan Tierra del Fuego, CABA (no es provincia, pero figura muy alta en las búsquedas) y Córdoba.

De acuerdo a registros históricos, el choripán es un plato que se inventó a finales del siglo XIX y que era de gran utilidad para entretener a aquellas personas que fueron invitadas a un asado. En algunos casos, se servía una tabla de fiambres acompañada de un chorizo dentro de un pan. También en otros relatos se exponen que este sanguche era la única opción que el dueño de casa entregaba antes del almuerzo.

