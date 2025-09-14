Luck Ra le habló a un participante y se emocionó.

Luck Ra es uno de los jurados de La Voz Argentina 2025 y el único que se desempeña en ese rol por primera vez, por lo que aseguró sentirse especialmente emocionado. Después de la presentación de un participante de su equipo, el músico rompió en llanto en pleno vivo de Telefe.

Nicolás es uno de los concursantes que pertenecen al Team Luck Ra y en su más reciente performance interpretó el clásico Nunca lo Olvides. Con su presentación, el artista llenó de admiración a todos los jurados y el propio cuartetero se mostró feliz por su gestión como coach.

"Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos", comenzó su descargo "El Primo", con la voz entrecortada por la emoción. Por su parte, Nicolás también se mostro conmovido y pronunció: "Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma".

La Sole habló de las rispideces en La Voz Argentina

"Este año La Voz tiene cambios. Nico la verdad es que está muy bien, lo sé porque lo hemos hablado. Reemplazar a alguien como Marley que tiene una experiencia muy grande, que sabe mucho de música, es difícil", sostuvo Soledad Pastorutti en diálogo con LAM. Y sumó: "Hoy con Ale de Miranda decíamos que somos muy parejos en las devoluciones, en lo que pensamos. Esto tiene muchas peleas, te vas a sorprender. Yo soy re calentona, no sé cómo va a quedar después en edición. Pero con Luck Ra al principio nos agarrábamos fulero, y después con Lali, un par".

Las fuertes palabras de Ximena Capristo sobre Luck Ra en La Voz Argentina

"A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él. ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo", comentó la exparticipante de la segunda edición de Gran Hermano en Argentina. Y siguió: "Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar, porque parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuenta a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto. Tienen que tenerle paciencia".