No está La Voz: cuáles son los realities nominados para los Martín Fierro 2025

Se conocieron los nominados para los premios Martín Fierro de Televisión 2025, cuya gala se celebrará el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires. Por qué La Voz Argentina no está nominado a mejor reality.

Usuarios de las redes se sorprendieron con algunas de las nominaciones y ausencias, como la de La Voz Argentina, furor en la segunda mitad de este 2025. La respuesta es sencilla: las nominaciones son sobre programas de 2024, año en que no se emitió el reality de canto.

La Voz Argentina está atravesando su quinta temporada: la primera fue en 2012 y el campeón fue Gustavo Corvalán; en 2018, el ganador fue Braulio Assanelli; en 2021, campeonó Francisco Benítez, y en 2022, el triunfador fue Yhosva Montoya. Falta poco para conocer quién ganará la edición de este año.

La Voz volvió en este 2025 después de dos años sin ediciones.

Los realities nominados para los Martín Fierro 2025

Hay tres programas emitidos en 2024 que están nominados en la categoría "Reality" de los premios Martín Fierro 2025. El primer nominado es el Cantando 2024, que salió por América y que consagró como campeones a Pepe Ochoa y Sol Bardi, quienes vencieron en la final a Juan Otero y Bianca Zoppini.

El segundo reality nominado es Gran Hermano 2024, que tuvo como campeón de su edición 2023/2024 al uruguayo Bautista Mascia; segundo quedó Emmanuel Vich y tercero, Nicolás Grosman. El tercer y último reality show nominado para los Martín Fierro 2025 es Survivor, Expedición Robinson, que también salió por Telefe y ganó Eugenia Propedo, quien le ganó en la final a Baltasar López.