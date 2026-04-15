"No sabía qué hacer": qué dijo la madre de Ángel en su primera versión a la policía

Un parte policial, redactado el 5 de abril del 2026 por el sargento Alejandro Arce, se convirtió en la clave para la reconstrucción de las horas previas a la muerte dudosa de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia mientras se encontraba en el domicilio de su mamá -sospechosa e imputada por presunto homicidio junto a su actual pareja-.

Arce había dejado constancia de que alrededor de las 8 de la mañana recibieron un llamado del servicio de emergencias 107 por un menor con dificultades respiratorias en la zona de quintas. Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron al niño en brazos de un médico, en estado descompensado, mientras comenzaban maniobras de asistencia.

Según el informe, la madre del menor, Mariela Beatriz Altamirano, indicó en la llamada que se "encontraba en otro dormitorio tomando mates, que al cabo de unos minutos voy a ver a mi nene por haberse hecho encima. Por tal motivo, lo cambié y lo trasladé a otro dormitorio donde comenzó a dormir". Y recordó: “Minutos más tarde, cuando estaba nuevamente en el living comedor tomando mates, empiezo a constatar que mi hijo no emitía ruido alguno, extraño porque el de costumbre es de roncar cuando duerme. Por tal motivo, inmediatamente doy ingreso a la habitación, y es ahí cuando constato que se encontraba inhalando e exhalando con dificultad".

La narración de Altamirano continuó: "Me empiezo a desesperar, nunca le había sucedido algo similar. Lo tomé con ambos brazos y le golpeaba la espalda por si algo le obstruía. Pero no, seguía igual. Ahí es que lo recuesto nuevamente y empiezo a practicar maniobras de RCP, reanimaciones cardiopulmonares. A lo que, en el lapso de unos 35 minutos aproximadamente, continuaba igual. Opto en tal sentido por apartarme y llamar al Número de Emergencias 107 a fines de que asistan a mi nene. Desconozco el motivo por el cual se encuentra en este estado, no está enfermo ni nada. Me tomó de sorpresa y no sabía qué hacer…”.

Las últimas horas de Ángel

El médico Pablo Mújica dispuso el traslado urgente del niño al hospital. Según la historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Ángel ingresó a las 8:36 en estado crítico: inconsciente, con palidez generalizada, sin respuesta a estímulos y con pupilas fijas.

Pese a los esfuerzos, el niño nunca recuperó la conciencia. El informe preliminar de su autopsia, elaborado por la médica forense Eliana Bévolo, determinó que la causa de muerte fue una falla cerebral asociada a hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso, con herniación del tronco cerebral.

El estudio reveló además más de 20 lesiones internas en la cabeza, que habrían sido provocadas de manera intencional. Los investigadores analizan la posibilidad de que se trate de un caso de síndrome del sacudón mientras esperan los resultados de los estudios complementarios.

El contexto de violencia en el que vivía el niño

La causa penal está a cargo del fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Florencia Guzmán, quienes sostienen que el niño vivía en un entorno de violencia. En ese marco, apuntaron contra Michel Kevin González, la pareja de la madre, quien cuenta con antecedentes por violencia de género y conocimientos en artes marciales.

Los fiscales también consideran que la madre del niño no era ajena a la situación, por lo que evaluaron su conducta bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo en modalidad de omisión. El expediente incluye testimonios que señalan antecedentes de maltrato hacia otro hijo de la mujer, que vive en Eldorado junto a su padre tras la pérdida de la tenencia.