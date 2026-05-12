Jorge Rial habló del "principal rival" de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei está afrontando una crisis en varios frentes. Por un lado está el económico, con el bolsillo de los argentinos cada vez más apretado y con dificultades para cubrir necesidades básicas; por el otro, en tanto, está el político: los escándalos que sobrevolaron a Manuel Adorni en los últimos meses generaron desconfianza por parte de la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que es respaldado constantemente por el presidente. Sin embargo, ese costo político no es solo puertas para afuera.

Lo ocurrido con el jefe de gabinete habría causado una gran ruptura en La Libertad Avanza, con miembros del partido que no ven con buenos ojos seguir sosteniendo a una persona que está siendo investigada por corrupción. Patricia Bullrich sería una de las personas dentro de este grupo, algo que dejó entrever hace varios días, cuando en diálogo con Eduardo Feinmann instó al exvocero a que presente cuanto antes la Declaración Jurada para demostrar su inocencia. Los medios hicieron su respectiva lectura sobre este movimiento, incluyendo Cónclave, el programa del que Jorge Rial participa en Carnaval Stream. Allí, el reconocido conductor dio su opinión sobre este resquebrajamiento y los pasos que podría dar la exministra de Seguridad.

Javier Milei y Patricia Bullrich habrían discutido tras la entrevista que esta última le concedió a Feinmann.

Jorge Rial habló del "principal rival" de Milei

En determinando momento de la transmisiòn, Rial expuso que Milei "sabe que la principal rival ,y quien la quiere ver afuera de todo esto, es Patricia Bullrich". "Tiene el gen de la traición en la sangre. Traicionó a De la Rúa, traicionó al peronismo, traicionó a Macri y lo va a traicionar a Milei. Y Milei, lo sabe", describió.

Fabián Doman sumó, en tanto: "Yo creo que, al revés de lo que todos pensamos en las primeras horas de ese miércoles, el comentario de Patricia lo sostuvo a Adorni. El presidente, hasta el miércoles, para mí lo sostenía para no darle el capricho al periodismo y, ahora, lo sostiene para no darle el capricho a Bullrich". "Vos sabés que hay parte del gabinete que ya está alineado atrás de Patricia Bullrich", deslizó el ex Intrusos. "Mi duda es si Patricia es un lobo solitario, o si Patricia es la cabecera de playa y atrás hay una escisión en La Libertad Avanza", cerró el ex dirigente de Independiente.