Una estrella de la TV argentina lapidó a los jugadores de Independiente.

Una estrella de la televisión sacudió a todo el plantel de Independiente, después de la derrota por 1-0 frente a San Martín de San Juan como visitante. El cuadro dirigido por Gustavo Quinteros es el peor equipo del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y acumula 14 partidos oficiales sin victorias entre todas las competencias.

En semejante contexto negativo, fuera de la zona de los playoffs y también de las Copas del 2026, Gustavo López recogió el guante y fulminó al plantel del "Rojo" a través de su programa en Radio La Red (AM 910). En su editorial habitual, calificó a los jugadores como "perdedores", les sugirió que "vayan a hacer TikToks" y hasta aseguró que "encima son cancheros...".

Gustavo López lapidó a los jugadores de Independiente: "Horribles"

En el editorial en su ciclo López 910, el comunicador de 57 años disparó: "6 puntos de 33... Yo pensaba que es un escándalo si Boca o River sacan 6 puntos, ¿por qué no es un escándalo acá? ¿Tanto le bajaron la vara?". Al instante, manifestó que los futbolistas "tienen una energía perdedora, que dicen: ´¿cuándo me van a ganar?´". En la misma línea, opinó que "cuando te acostumbrás a perder, perdés" y aseveró que "es un equipo silencioso en el que nadie habla, nadie dice nada".

"Flauta" también consideró que "uno les mira la cara a los referentes de Independiente. Tiene tres jugadores, que son (Federico) Mancuello, (Iván) Marcone y (Rodrigo) Rey, y...". "Yo les veo la cara y me preocupo, cuando veo que esos tres son los referentes, digo: ´¿hacia dónde vamos?´. Y es contagioso, contagian a todos", añadió el periodista deportivo de ESPN.

Además de cuestionar a todas las líneas del conjunto de Quinteros, López afirmó que "Marcone y (Rodrigo) Fernández Cedrés son dos carretas... Y (Pablo) Galdames, que está apurado para ir a hacer el TikTok con la novia. Encima es canchero porque tiene una novia linda. ¡Ese es el jugador que patea el penal en Independiente!". De hecho, el comentarista señaló que "a (Walter) Mazzantti y (Matías) Abaldo no les da el sol, están pálidos...".

Gustavo López se hartó y fulminó al plantel de Independiente.

"¡Hay que ser malo para sacar 6 puntos de 33 posibles eh, hay que ser horrible! ¡Ni a propósito! Como ganar todos los partidos es complicado, perder todos los partidos también...", disparó Gustavo. Además, remarcó que el cuadro de Avellaneda "no le ganó a ningún equipo de la zona entre los peores de la tabla anual y nadie dice nada. No habla nadie, están esperando para ver si pueden salir a bailar". Por último, les recomendó a los futbolistas del "Rey de Copas" que "vayan a hacer TikToks" y completó con un palazo a la dirigencia: "¿Cómo que no viajó nadie de peso a San Juan? Si no podés ir, no podés ser dirigente. Llamen a elecciones anticipadas y listo".