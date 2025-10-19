El sorpresivo palazo de Independiente a River en el fútbol argentino: "Máximo"

Independiente se la "picó" a River por un debate histórico en el fútbol argentino.

Independiente le tiró un inesperado palazo a River Plate, antes de visitar a San Martín de San Juan. Es que continúa el debate acerca de quién es el máximo goleador histórico del fútbol argentino, ya que a lo largo del tiempo supuestamente estaban igualados Ángel Labruna y Arsenio Erico con 293 tantos. Sin embargo, el miércoles 15 de octubre del 2025, el prestigioso y reconocido CIHF (Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol) publicó que en realidad Labruna marcó 295 veces y Erico, 293.

El club de Avellaneda acusó recibo de esta situación y publicó una indirecta dirigida a la institución de Núñez. De hecho, anunció la previa del partido ante el "Santo" sanjuanino con una imagen del extraordinario delantero paraguayo que vistió la camiseta del "Rojo". Además su nombre con letras grandes en el centro del posteo, escribieron en la parte inferior de la postal que según ellos fue el "único máximo goleador histórico del fútbol argentino"

El palito de Independiente a River, con la foto de Arsenio Erico y el mensaje

Independiente "picanteó" a River con el debate entre Erico y Labruna.

¿Quiénes fueron Labruna en River y Erico en Independiente?

El histórico atacante de River es uno de los máximos ídolos del club, por no decir el máximo. De hecho, es uno de los únicos dos exfutbolistas que tiene una estatua en las afueras del Estadio Monumental, al igual que Marcelo Gallardo. Y el puente que se encuentra al lado de la cancha lleva su nombre. Por si fuese poco, es el máximo anotador de la historia del Superclásico contra Boca, con 16 gritos.

Todo ello es producto de que es uno de los pocos casos en los que un jugador defendió durante 20 años consecutivos la camiseta del mismo equipo, ya brilló entre 1939 y 1959. Fallecido en septiembre de 1983 a los 64 años, las estadísticas del "Feo" con la "Banda" son impresionantes: marcó 318 goles en 541 partidos oficiales y ganó 18 campeonatos. También jugó en Rangers de Talca (Chile), Rampla Juniors (Uruguay) y se retiró en Platense en 1961. Además, como entrenador sumó otros seis trofeos en el "Millo" entre sus tres ciclos.

Por su parte, Erico fue un gran delantero paraguayo que tuvo doce temporadas con la remera de Independiente: 1934-1942 y 1943-1946, inclusive. Entre ambas, acumuló 304 goles y 90 asistencias en 339 encuentros, con 8 campeonatos obtenidos. Como futbolista, también pasó por Nacional de su país natal y Huracán. Luego, dirigió a Flandria, Nacional de Parguay y Sol de América, del mismo país. No obstante, no pudo coronarse como DT. Falleció en julio de 1977, a los 62 años, en Buenos Aires.

¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino?

Ángel Labruna (River) 295 goles. Arsenio Erico (Independiente) 293 goles. Herminio Masantonio (Huracán y Banfield) 253 goles. Manuel Seoane (Independiente, Progresista y El Porvenir) 249 goles. Alberto Ohaco (Racing) 244 goles.

*Estadísticas aportadas por el CIHF (Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol).