Partidos de hoy domingo 19 de octubre: final del Mundial Sub 20, fútbol argentino y Premier League

Una jornada cargada de emociones aguarda a los aficionados del fútbol este domingo 19 de octubre del 2025. La Selección Argentina Sub-20 disputará la final del Mundial de Chile 2025 ante Marruecos, en busca de conquistar su séptimo título en la categoría tras 18 años de espera. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, representa una oportunidad histórica para que la Albiceleste vuelva a lo más alto del fútbol juvenil mundial.

El seleccionado dirigido por Diego Placente llega a la definición con un rendimiento impecable: seis victorias en seis partidos, 15 goles a favor y solo dos en contra. En la semifinal, el equipo superó a Colombia por 1-0 con un gol de Mateo Silvetti, quien se ha convertido en una de las figuras del torneo al convertir en tres instancias eliminatorias consecutivas ingresando desde el banco. Marruecos, por su parte, alcanzó la final tras vencer a Francia por penales y busca coronarse por primera vez en su historia en cualquier categoría FIFA.

En el plano local, el fútbol argentino continuará su actividad con partidos correspondientes al Torneo Clausura. Independiente buscará recuperarse tras caer 2-0 ante Lanús en su último compromiso y todavía no conocer los tres puntos en el torneo, mientras que Rosario Central intentará mantener su buen momento que lo encuentra puntero en la tabla anual ante Platense. El Canalla de Ángel Di María se ha consolidado como uno de los protagonistas del certamen.

A nivel internacional, la Premier League ofrecerá uno de sus clásicos más tradicionales. Liverpool recibirá a Manchester United en Anfield Road en el derbi del noroeste, con ambos equipos necesitados de una victoria tras semanas complicadas. En España, LaLiga también tendrá acción destacada con la presencia de Real Madrid, que contará con Franco Mastantuono. El mediocampista de 18 años, una de las grandes promesas del fútbol argentino, se recuperó de una sobrecarga muscular y podría tener minutos en el encuentro ante Getafe.

Horarios de partidos del domingo 19 de octubre

Fútbol argentino

15 horas - Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia La Plata.

- Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia La Plata. 15 - Sarmiento Junín vs. Vélez Sarsfield.

- Sarmiento Junín vs. Vélez Sarsfield. 18 - San Martín San Juan vs. Independiente.

- San Martín San Juan vs. Independiente. 18 - Rosario Central vs. Platense.

Primera Nacional

14:45 - Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn.

- Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn. 17 - Deportivo Morón vs. Atlanta.

Premier League

10 - Tottenham vs. Aston Villa.

- Tottenham vs. Aston Villa. 12:30 - Liverpool vs. Manchester United.

LaLiga

09 - Elche vs. Athletic Club.

- Elche vs. Athletic Club. 11:15 - Celta de Vigo vs. Real Sociedad.

- Celta de Vigo vs. Real Sociedad. 13:30 - Levante vs Rayo Vallecano.

- Levante vs Rayo Vallecano. 16 - Getafe vs. Real Madrid.

Serie A

07:30 - Como vs. Juventus.

- Como vs. Juventus. 10 - Genoa vs. Parma.

- Genoa vs. Parma. 10 - Cagliari vs. Bologna.

- Cagliari vs. Bologna. 13 - Atalanta vs. Lazio.

- Atalanta vs. Lazio. 15:45 - Milan vs. Fiorentina.

Mundial Sub-20 Chile 2025