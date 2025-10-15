Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs y a las Copas 2026

Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs y a las copas

Independiente no la pasa nada bien en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, donde marcha último en la Zona B, y la situación preocupa pensando en la temporada venidera. El "Rojo" hoy no sólo está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs, sino también lejos de meterse en alguna de las Copas internacionales del 2026. Por supuesto, todavía tiene chances de alcanzar ambos objetivos en el tramo final del campeonato, pero no la tendrá nada fácil.

El arribo de Gustavo Quinteros hasta el momento no ha dado sus frutos ya que cosecha dos puntos de nueve posibles con dos empates y una derrota. Si bien el nivel del equipo mejoró con respecto a lo que fueron los últimos partidos con Julio Vaccari en el banco, los resultados no sirvieron para achicar la brecha con los que están más arriba en la tabla. Sin embargo, de ganar lo que le queda puede aspirar a pasar de ronda y hasta jugar un certamen más el año próximo.

Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025

En principo, los comandados por Quinteros suman 6 puntos en el campeonato en 11 partidos y son los únicos que no ganaron desde que comenzó. El "Rojo" está a 9 unidades del octavo Sarmiento de Junín (15) -que cuenta con la misma cantidad de encuentros jugados- y del séptimo Atlético Tucumán -rival directo al que enfrentará a inicios de noviembre- que tiene uno más disputado. También aparece Instituto de Córdoba con 15, pero está noveno por diferencia de gol.

El "Rey de Copas" todavía debe medirse con Platense en Avellaneda en el duelo pendiente por la sexta jornada suspendido tras el escándalo ante Universidad de Chile en el Libertadores de América, lo cual le puede servir para acercarse. Por supuesto, los que están por encima deberán sumar poco e Independiente conseguir todas las victorias posibles para asegurarse un lugar en la siguiente ronda, aunque después de los empates ante Racing y Godoy Cruz más la derrota con Lanús el panorama no es favorable.

Gustavo Quinteros cosechó dos empates y una derrota desde su llegada a Independiente

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Qué necesita Independiente para entrar en las copas internacionales del 2026

De la clasificación a la próxima edición de la Sudamericana el "Rojo" está más cerca debido a la buena primera mitad del 2025 que hizo de la mano de Vaccari. De hecho, no sólo pasaron a los playoffs sino que también llegaron hasta semifinales, perdiendo con Huracán por penales. Ahora acumulan 35 puntos y están a ocho de Barracas Central que hoy sería el último en ingresar al torneo continental. Para la Libertadores las chances son casi nulas, ya que están a 14 de River con 15 por disputar -12 para el "Millonario"-.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura