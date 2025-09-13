Vaccari pegó el portazo y renunció como DT de Independiente

Luego de la polémica descalificación en Copa Sudamericana, por los disturbios cometidos por la barra del club y los hinchas chilenos de la Universidad de Chile, sumado a los malos resultados cosechados en el Torneo Clausura, Julio Vaccari dio el portazo y renunció a su cargo como entrenador de Independiente de Avellaneda. Durante la tarde de este sábado, el "Rojo" cayó por 1-0 de local ante Banfield.

"Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo", manifiesta la institución de Avellaneda en sus redes sociales.

