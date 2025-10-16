Por qué Julio Vaccari tardó un mes en rescindir su contrato con Independiente

Por qué Independiente tardó un mes en despedir a Vaccari

El fútbol argentino se encuentra lleno de grandes sorpresas porque en la tarde del miércoles se conoció que Julio Vaccari pudo celebrar su salida formal de Independiente, ya con Gustavo Quinteros sentando en el banco de suplentes y camino hacia su cuarto partido como DT. Un acontecimiento que expone de gran manera los problemas que los dirigentes tienen por delante para resolver y que pueden complicar a lo deportivo en los próximos meses.

El nuevo cuerpo técnico que lleva tres partidos al mando del plantel del "Rojo" pero lo está haciendo de manera provisoria y gracias a la buena voluntad de la AFA para aceptar un permiso especial. Uno que se entregó con la promesa de que en las próximas semanas se lograra destrabar la situación del grupo saliente que venía haciendo un importante reclamo que se encuentra vinculado con lo económico.

Después de que presentara su renuncia el pasado 13 de septiembre, Vaccari no había podido arreglar con Independiente su desvinculación por una serie de diferencias en lo que respecta a lo salarial. Tras varias jornadas de negociación, se alcanzó un entendimiento para que puede acordarse un plan de pagos en cuotas con el fin de ponerle un punto final a una deuda que se originó por sueldos atrasados.

De esta forma, Quinteros puede trabajar con tranquilidad y buscar que Independiente mejore en lo deportivo con el fin de armar una buena base deportiva de cara a la próxima temporada, debido a que la derrota ante Lanús lo dejó casi sin chances de soñar con la posibilidad de clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Mientras que en la tabla anual se encuentra lejos de ingresar a la Copa Sudamericana del 2026.

Más problemas económicos para Independiente: Bragantino reclama una deuda

Otro de los problemas que Independiente tiene que resolver en los próximos meses es la deuda que Bragantino de Brasil reclama por el 75% de la ficha de Kevin Lómonaco, después de que comunicaran la decisión de ejecutar la opción de compra que fue valuada en 3 millones de dólares. Una medida que se adelantó con el fin de evitar que Marcelo Gallardo lo seduzca para llevárselo a River.

No obstante, el paso de los meses expone que el equipo de San Pablo expuso que tan solo cobró 50 mil dólares y que todavía no recibió el total del dinero correspondiente a la primera cuota, que es de 400 mil. Si el dinero no aparece, esto puede provocar que el defensor se vaya del "Rojo" en las próximas semanas. Además de una posible denuncia ante la FIFA que decantaría en una inhibición para poder realizar fichajes en el mercado de pases de verano.