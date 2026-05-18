Pakistán traslada a EEUU una propuesta retocada de Irán para poner fin a la guerra

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reúne con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, en Teherán.

​Pakistán ha compartido con Estados Unidos una propuesta revisada de Irán para poner fin al conflicto ‌en Oriente Medio, ‌según informó el lunes una fuente pakistaní a Reuters, en un momento en que las conversaciones de paz parecen seguir estancadas.

"No nos queda mucho tiempo", afirmó la fuente cuando se le preguntó si llevaría tiempo salvar las diferencias, y añadió que ambos países "no ​dejan de cambiar ⁠las reglas de juego".

El portavoz del Ministerio de ‌Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmó que ⁠las opiniones de Teherán se ⁠habían "transmitido a la parte estadounidense a través del mediador Pakistán".

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El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo la semana ⁠pasada que el alto el fuego con ​Irán, alcanzado a principios de abril, ‌se encontraba "en estado crítico" después ‌de que la respuesta de Teherán a una ⁠propuesta estadounidense para poner fin a la guerra dejara claro que ambas partes seguían muy distanciadas en una serie de cuestiones.

Entre las cuestiones que frenan ​las negociaciones ‌entre ambas partes se encuentran las ambiciones nucleares de Irán y su control del estrecho de Ormuz, donde ha bloqueado el tráfico marítimo que normalmente transporta una quinta parte ⁠del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Irán ha pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel, aliado de Estados Unidos, lucha contra la milicia de Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán. Teherán ha descartado discutir ‌su programa nuclear antes del "fin permanente de las hostilidades".

Teherán también exige una indemnización por los daños de guerra, el fin del bloqueo naval estadounidense, la garantía de que no habrá más ataques y la reanudación de las ‌ventas de petróleo iraní.

Baghaei dijo que Teherán estaba preparado para cualquier escenario.

"En cuanto a sus amenazas, tengan la seguridad ‌de que sabemos ⁠perfectamente cómo responder adecuadamente incluso al más mínimo error de la parte contraria", ​dijo Baghaei en una rueda de prensa semanal televisada.

Con información de Reuters