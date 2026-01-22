El orden sí altera el producto: para tener un cabello sano hay que lavarlo de esta forma.

Cuidar la salud del cabello se vuelve fundamental en los momentos del año cuando las temperaturas son extremas, como el verano y el invierno. En este sentido, una especialista en salud capilar habló sobre cómo el orden en que se aplican los productos a la hora de lavar el cabello tiene efecto directo sobre el mismo.

Helena Rodero, especializada en piel y cabello, indicó en diálogo con Beauty Talks de Luxmetique que la técnica del prelavado o pre-poo se configura como "una estrategia procedente del método curly que protege la fibra capilar del impacto del agua y los tensioactivos del shampoo". En pocas palabras, este método consiste en aplicar productos nutritivos en el cabello antes del uso del shampoo, invirtiendo el orden tradicional del lavado.

El orden en el que se lava el cabello afecta a la salud capilar.

De esta manera, se crea una barrera hidratante que protege al cabello y lo prepara para su limpieza. El efecto permitiendo que el cuero cabelludo se limpie sin resecar largos y puntas. El lavado inverso, según la dermatóloga Orly Cheirif: "Consiste en la aplicación de sustancias emolientes o humectantes que crean una capa protectora en la cutícula capilar, reduciendo los efectos deslipidantes del surfactante en el shampoo". En este sentido, la especialista aseguró que este método "aporta hidratación profunda, especialmente a cabellos secos o rizados".

Cómo lavarse el cabello: el orden indicado

El orden indicado para lavarse el cabello depende mucho de los productos que se tengan, pero en términos concretos, lo principal es aplicar los acondicionadores y demás productos de cuidado capilar antes del shampoo. El orden sería el siguiente:

Aplicar acondicionador, crema restauradora, aceite o producto para cuidado capilar en cuestión. El movimiento siempre debe ser de medios a puntas, evitando tocar el cuero cabelludo. Masajear suavemente y dejar actuar el producto. En caso de ser necesario, peinar para desenredar. Lavar con shampoo. Aplicar sobre cuero cabelludo y masajear con las yemas de los dedos, sin frotar demasiado. Enguajar. Secar con una toalla de microfibra, especial para cabellos, y luego con secador. Es importante aplicar protector térmico antes de exponer los cabellos al calor.

Según afirmó Orly Cheirif, seguir este procedimiento a la hora de lavar el cabello permite "mantener la cutícula sellada y suave". Los resultados se ven en pocas semanas y van desde un cabello mucho más resistente, con poca caída y mucho brillo, al estar sano desde la raíz.