La ANMAT prohibió varios productos para el pelo de una reconocida marca de cosméticos.

Una nueva resolución de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT) informó que una reconocida marca de cosméticos y productos para el cabello no contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, por lo que retiraron del mercado varios productos destinados al cuidado del pelo.

Mediante la Disposición Nº 8704/25, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio argentino de los algunos productos de la marca Prodigy hasta que los mismos no se encuentren regularizados.

La medida tiene como objetivo proteger al consumidor ante los riesgos que tendría para la salud utilizar cosméticos sin autorización sanitaria. Esta decisión se dio a raíz de un procedimiento de control de mercado realizado en el área de Cosmetovigilancia, donde se detectó que estos productos para el cabello no contaban con datos de inscripción sanitaria obligatorios en sus rótulos.

El listado de productos para el cabello de la marca Prodigy que prohibió la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación de los siguientes productos de la marca Prodigy:

Alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota

Alisado Gleam Liss ORGANIC PRO alisante libre de formol

Alisado fotonic flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida

Tratamiento Silk Press efecto seda

Máscara Gleam Liss ORGANIC PRO crema final

Máscara Green Perle rubios luminosos

Máscara ORO Shock Glow

Máscara Ice Pink rubios nórdicos

Máscara Silver Black rubios platinos/grises

Shampoo Gleam Liss ORGANIC PRO lavado detox

Los alisadores para cabello que se comercializan sin las autorizaciones necesarias son un gran riesgo para la salud ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia que no está permitida en el país por sus efectos tóxicos y nocivos.