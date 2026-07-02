Un campeón del mundo de Argentina picanteó a México por jugar en la altura en el Mundial 2026

Sergio Checho Batista cuestionó que México juegue todos sus partidos en la altura del Mundial 2026 y respaldó las quejas de Inglaterra.

La polémica por la altura de México en el Mundial 2026 sumó una voz con peso propio. Sergio "Checho" Batista, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 y múltiple campeón con Argentinos Juniors, se metió en la polémica de la altura, respaldó las críticas de Inglaterra y aseguró que el seleccionado mexicano obtiene una ventaja deportiva al disputar sus partidos en el Estadio Azteca, donde está acostumbrado a competir por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El exmediocampista de River Plate fue entrevistado por Matías Martin y no dudó en respaldar el planteo realizado por Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, quien el pasado miércoles había advertido que resulta "imposible" adaptarse a la altura en apenas cuatro días.

Batista incluso cuestionó la organización del torneo y planteó que las condiciones deberían ser iguales para todas las selecciones. "Me parece que tendría que venir donde están todos. Es una ventaja jugar con la altura y el calor, sobre todo cuando tenés un equipo que juega habitualmente en México y está acostumbrado", sostuvo el exjugador argentino.

Durante la entrevista en el programa Todo Pasa, Batista recordó que otras selecciones anfitrionas no conservaron esa ventaja geográfica durante el campeonato y mencionó el caso de Canadá, que rápidamente dejó de jugar en su territorio. Para el exentrenador de la Selección Argentina, el hecho de que México permanezca durante toda la competencia en escenarios ubicados a gran altitud genera un beneficio deportivo evidente.

"Yo creo que algún cambio tiene que haber. Esa ventajita existe, más allá de que México juega bien", afirmó el campeón del mundo, dejando en claro que su análisis no pretende desmerecer el nivel futbolístico del conjunto mexicano, sino remarcar un condicionante físico que puede influir en los partidos decisivos. Batista también destacó que factores como el calor y la altura se potencian cuando los rivales llegan desde ciudades ubicadas al nivel del mar y apenas cuentan con unos pocos días para aclimatarse.

Las declaraciones de Thomas Tuchel que iniciaron el debate

La discusión comenzó luego de la clasificación de Inglaterra a los octavos de final, conseguida tras una trabajada remontada frente a República Democrática del Congo. En la conferencia de prensa posterior, Thomas Tuchel evitó analizar en profundidad al seleccionado mexicano y prefirió hacer foco en el contexto en el que deberá disputarse el encuentro.

"Habrá muchísimos obstáculos. La altura será una gran desventaja para nosotros porque es imposible adaptarse físicamente en apenas cuatro días", explicó el entrenador alemán, en referencia a los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar del Estadio Azteca.

Las palabras del técnico tuvieron una enorme repercusión en ambos países. Mientras en Inglaterra muchos coincidieron con su planteo, en México varios interpretaron sus declaraciones como una manera de comenzar a justificar una posible derrota antes del partido.

Más allá de remarcar la dificultad que representa jugar en la altura, Thomas Tuchel dejó claro que Inglaterra no piensa utilizar ese factor como excusa. El entrenador aseguró que su equipo demostró personalidad para revertir un partido complejo frente a República Democrática del Congo y se mostró convencido de que sus futbolistas tienen recursos suficientes para competir en cualquier escenario.

"Seguramente aparecerán más dificultades, pero estaremos preparados. Este equipo tiene las bases necesarias para creer que puede competir en cualquier escenario", afirmó el entrenador inglés. El técnico también destacó el gran presente de Harry Kane, líder futbolístico del seleccionado británico y una de las principales cartas ofensivas para intentar eliminar a uno de los anfitriones del certamen.

México mantiene una ventaja que genera debate

El nuevo formato del Mundial 2026, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, volvió a poner sobre la mesa una discusión que históricamente acompaña a las competencias disputadas en territorio mexicano. La altura del Estadio Azteca representa uno de los escenarios más exigentes del fútbol internacional. Allí, la menor concentración de oxígeno suele afectar el rendimiento de aquellos futbolistas que no están habituados a competir en esas condiciones.

Según Batista, el principal problema radica en que los equipos visitantes apenas disponen de unos días para adaptarse, mientras que el seleccionado mexicano desarrolla habitualmente su actividad en ese contexto. Ese diferencial físico puede hacerse aún más evidente en partidos de eliminación directa, donde el desgaste acumulado y la intensidad juegan un papel determinante.