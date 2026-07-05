Leclerc gana el Gran Premio de Gran Bretaña y Antonelli, líder de la F1, no consigue sumar puntos

Gran Premio de Gran Bretaña

Charles Leclerc, de Ferrari, ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en un dramático final bajo condiciones de coche ‌de seguridad el domingo, mientras ‌que Kimi Antonelli, de Mercedes, no logró sumar puntos por segunda vez en tres carreras.

Con el resultado, el italiano vio cómo su ventaja en la clasificación de Fórmula 1, que antes era abrumadora, se reducía a 25 puntos.

La victoria supuso la número 250 de Ferrari en la Fórmula 1 y se produjo en el circuito de Silverstone, donde ​se inició el campeonato ⁠en 1950, ante una multitud de 175.000 espectadores que llenaron ‌el recinto el día de la carrera.

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En una jornada de ⁠altibajos, en la que Max Verstappen, ⁠de Red Bull, sufrió un accidente a cuatro vueltas del final y provocó la salida del coche de seguridad, George Russell tuvo suerte y ⁠terminó segundo con Mercedes, reduciendo así la diferencia de puntos con ​respecto a su compañero de equipo italiano de ‌19 años.

El siete veces campeón del ‌mundo Lewis Hamilton completó el podio en tercera posición con Ferrari, ⁠tras superar una penalización de cinco segundos por salida adelantada, aunque el británico terminó la carrera bajo investigación por una posible infracción de la bandera amarilla.

Hubo más confusión en torno al coche de seguridad: ​un mensaje ‌sugería que entraría en boxes para permitir una última vuelta de carrera, pero acabó permaneciendo en pista hasta la última curva, privando al público de un posible y emocionante sprint final hacia la línea de meta.

Hamilton había entrado en boxes ⁠para cambiar a neumáticos nuevos, cayendo del segundo al tercer puesto, mientras que Russell —por detrás de su compatriota en pista— se mantuvo en pista en una apuesta que, al final, dio sus frutos cuando quedó claro que no había posibilidad de que le adelantasen.

Antonelli, que salió desde la pole position y parecía tener muchas posibilidades de ganar, se estaba acercando al líder, Leclerc, ‌a once vueltas del final, cuando redujo la velocidad y alertó al equipo de un problema con el coche.

El italiano de 19 años terminó en 16ª posición.

"Es una sensación increíble. Por desgracia, el final quizá no fue el que habría soñado", declaró Leclerc sobre su primera victoria desde ‌2024.

"Con Kimi, habría estado reñido. Iba muy rápido cuando se acercaba a mí. Habría sido muy difícil mantener ese primer puesto. Luego oí que tenía un ‌problema, así que ⁠pensé: 'Vale, ahora tengo una gran ventaja y debería ser sencillo'".

"No fue muy agradable para los aficionados que estaban alrededor ​del circuito, pero, desde mi casco, me alegré de que no hubiera una nueva salida para poder mantener esa victoria".

Con información de Reuters