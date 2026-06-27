Chau al frío: el supermercado que vende camperas desde $29.999 y ofrece hasta 50% de descuento.

Con la llegada del invierno y las temperaturas bajo cero en gran parte del país, encontrar ropa de abrigo a buen precio se convirtió en una de las principales búsquedas de los consumidores. En ese contexto, la cadena de supermercados Coto lanzó una serie de promociones en camperas y abrigos con rebajas de hasta el 50% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

La iniciativa forma parte de las ofertas estacionales que los supermercados suelen impulsar durante los meses más fríos, ampliando su propuesta más allá de los alimentos y productos de consumo diario. Así, los clientes también pueden acceder a indumentaria, artículos para el hogar y tecnología con precios promocionales.

Entre las prendas más económicas se destaca una campera corta para mujer, disponible desde $29.999, uno de los valores más bajos de la campaña. También hay modelos para hombres y mujeres con importantes descuentos sobre el precio original.

Cuáles son las camperas en oferta que hay en Coto

Estas son algunas de las promociones disponibles:

Campera corta negra para mujer: $29.999 (50% de descuento).

Campera Top Design Puffer corta para mujer: $50.999 (40% de descuento).

Campera Top Design Bouclé con cierre: $59.999 (40% de descuento).

Campera clásica Top Design para mujer: $39.900 (40% de descuento).

Campera Top Design Sherpa: $47.999 (40% de descuento).

Campera de cuero con piel: $59.999 (40% de descuento).

Campera de gamuza Top Design para hombre: $37.999 (50% de descuento).

Campera Sherpa negra para hombre: $47.999 (50% de descuento).

Campera desmontable negra para hombre: $69.999 (50% de descuento).

Campera de neoprene negra para hombre: $49.999,50 (50% de descuento).

La iniciativa forma parte de las ofertas estacionales que los supermercados suelen impulsar durante los meses más fríos, ampliando su propuesta más allá de los alimentos y productos de consumo diario.

Cuotas sin interés y stock limitado

Además de los descuentos, varios de los productos pueden abonarse en cuotas sin interés, aunque las condiciones dependen del medio de pago, el canal de compra y la disponibilidad de cada sucursal o de la tienda online.

En un escenario donde el bolsillo obliga a comparar precios antes de comprar, este tipo de promociones busca captar a quienes necesitan renovar el abrigo de invierno sin realizar un gasto elevado. Como suele ocurrir con estas campañas, los modelos y talles más buscados pueden agotarse rápidamente, por lo que conviene revisar la disponibilidad antes de concretar la compra.