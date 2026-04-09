La Hora Silenciosa de COTO busca generar un entorno de compra más tranquilo con menos ruido, menor iluminación y asistencia especializada.

En el marco del mes de concientización sobre el autismo, COTO anunció la implementación de la “Hora Silenciosa”, una iniciativa que busca generar una experiencia de compra más inclusiva en sus sucursales .

La propuesta ya se encuentra disponible en 18 tiendas y está especialmente pensada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como también para quienes presentan sensibilidad a los estímulos o prefieren un entorno más tranquilo al momento de hacer sus compras.

Una experiencia de compra más amigable

Durante la “Hora Silenciosa”, las sucursales adaptan su funcionamiento para reducir estímulos sensoriales. Entre las principales medidas se incluyen:

Disminución de sonidos ambientales

Reducción de la iluminación

Eliminación de ruidos innecesarios

Asistencia de colaboradores especialmente capacitados

De esta manera, se busca crear un entorno más accesible, cómodo y respetuoso de las distintas necesidades de los clientes.

Una iniciativa que promueve la inclusión

Además de esta implementación, durante todo el mes de abril COTO participa de la campaña “Démosle pelota al autismo”, en conjunto con la Fundación INECO

Como parte de esta acción, 10 sucursales de CABA y GBA funcionan como puntos de recolección de pelotas de tenis, que luego serán utilizadas en instituciones educativas para reducir el ruido en aulas, mejorando así la experiencia de aprendizaje de niños y niñas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo.

Con estas iniciativas, COTO reafirma su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y el bienestar, promoviendo espacios que contemplen las distintas realidades de la sociedad.