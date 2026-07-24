Congreso bicameral vuelve tras 33 años en Perú a días de asunción de Fujimori al poder

FOTO DE ARCHIVO: Agentes de policía montan guardia frente al Congreso Nacional en Lima

Los ​senadores electos en Perú juraron el viernes como miembros del Congreso que vuelve a ser bicameral luego ‌de 33 años, con ‌el desafío de contribuir a la ansiada estabilidad política del país que ha tenido hasta nueve presidentes en la última década.

Los 60 representantes de la Cámara alta acudieron al Legislativo para la ceremonia de asunción de sus cargos, dando inicio al proceso de cambio de timón en ​el Gobierno, que ⁠tendrá como día central el 28 de julio con ‌la toma de mando de la presidenta ⁠electa, la derechista Keiko Fujimori.

La juramentación ⁠de los 130 diputados electos se realizará en las próximas horas; y se espera para el domingo la elección de ⁠los presidentes del Senado y de Diputados.

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En el ​nuevo Congreso ningún partido logró mayoría absoluta ‌en las recientes elecciones generales, ‌aunque el grupo político de Fujimori, Fuerza Popular, obtuvo ⁠más legisladores que otras bancadas: 22 senadores y 41 diputados.

El segundo partido con más representantes es Juntos por el Perú, con 14 senadores y 32 diputados, del ​izquierdista Roberto ‌Sánchez que perdió la contienda presidencial del 7 de junio.

Con seis bloques partidarios, el fragmentado parlamento y Fujimori deberán llegar a consensos para poder gobernar.

El último Congreso bicameral funcionó hasta 1992, cuando el ⁠padre de la mandataria electa, el expresidente Alberto Fujimori, lo disolvió para imponer duras leyes para derrotar al grupo maoísta armado Sendero Luminoso, en una lucha que después motivó denuncias de abusos de derechos humanos.

En el parlamento unicameral de salida, el partido de Fujimori fue considerado como uno de los responsables ‌de promover la expulsión de los presidentes, y de aprobar leyes que debilitaron la lucha contra el crimen, según sus críticos.

El Presidente de Perú puede ser expulsado en juicio político con un tercio de votos en el Congreso. Con dos ‌cámaras ahora, el Senado tendrá la decisión final para remover a un mandatario, bajo la figura de "incapacidad moral", según la Constitución.

En ‌el nuevo ⁠Congreso bicameral, según analistas, Fujimori podría ser menos vulnerable debido al anunciado apoyo del partido ​de derecha Renovación Popular, con ocho senadores, quienes junto al grupo oficialista evitarían alcanzar los votos necesarios para la expulsión de la mandataria.

Con información de Reuters